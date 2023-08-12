Dolar 13 TL birden fırlayacak! Ünlü ekonomist doları olanların uykusunu kaçıracak

Türkiye'deki siyasi ve ekonomik gelişmeler dışında küresel piyasalardaki dalgalanmaların dolar kurunu etkilediği görülüyor. Dolar 10 TL'den 27 TL'ye yükseldi ve bu yıl da rallisini sürdürmesi bekleniyor. Uzman ekonomist Selçuk Geçer, yabancı bankaların öngörülerini paylaşarak konuyla ilgili önemli bir uyarıda bulundu.

Selçuk Geçer, Almanya merkezli olan Deutsche Bank'ın yılsonu dolar tahminine odaklandı. Daha önce 27 lira şeklinde tahmin edilen doların yıl sonu dolar kuru bugün bu seviyeye geldikten sonra revize edildiğini söyledi. Geçer, açıklamasının devamında Deutsche Bank'ın yeni tahmin rakamının 32 TL olduğunu öne sürdü. Konuyla ilgili bir makalede bir uzman şunları söyledi:





"Bunlar benim varsayımlarım değil. Avrupa'nın ve dünya genelinde en büyük banka şeklinde tanımlanan eutsche Bank'ın 2023 yılının sonundaki tahminidir. Sağır Sultan bile enflasyonun düşmeyeceğini duydu. Deutsche Banka ve diğer yabancı finans kuruluşları yükselişini sürdürecektir. Bu nedenle kur hedefi yukarı yönlü revize edilecektir. ”

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, söylediği tahminlerin bile oldukça iyimser olduğunu, doların TÜİK enflasyon oranlarına oranla artık 40 lirayı geçtiğini söyledi. Enflasyon yükseldikçe doların 45 liraya çıkabileceğini belirten Geçer, Doların geleceği hakkındaki bu tahminler, devam eden ekonomik belirsizliğin ortasında halkın ve aynı zamanda yatırımcıların dikkatini çekti.

Dolar kuru ve ekonomik trendler herkes tarafından çok yakından takip edilmektedir.