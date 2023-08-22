Dolar alanlar satanlar bu rakama dikkat! İslam Memiş dolarda çıldırtan tahmini yaptı

Piyasaların önde gelen isimlerinden olan ünlü analist İslam Memiş, 2023 yılının sonuna dair Dolar kuru beklentisini güncelledi ve bu konuda dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Para ve altın piyasalarında uzman olan Memiş, "Nakit param var neyi tercih etmeliyim?" başlıklı yeni bir YouTube videosuyla görüşlerini paylaştı.



İSLAM MEMİŞ YENİ TAHMİNLERİNİ PAYLAŞTI





İslam Memiş, altın ve doların seyri hakkında kıymetli değerlendirmelerde bulundu. Piyasalarda yaşanan borsa satışları, doların yükselişi ve altın ile diğer kıymetli metallerdeki gerilemeye dikkat çekti. Piyasalarda belirgin bir pozisyon değişikliği ve karışıklık olduğunu ifade eden Memiş, yatırımcıların da bu durum karşısında karar verme aşamasında zorlandığını vurguladı.

Borsa İstanbul'un güçlü performans sergilemeye devam ettiğini belirten Memiş, ancak kişisel beklentisi doğrultusunda satışların hala devam edeceğini dile getirdi. Özellikle 7000 altı seviyelerin hala gündemde olduğunu ifade etti.

Dolar kuru hızla yükseliş gösterirken, İslam Memiş son değerlendirmesinde dolar endeksi ve kur için yeni tahminlerini paylaştı. Memiş'e göre, yılın ikinci yarısında 92-94 seviyelerinin beklendiği bir dönem olabilir ve kısa vadeli olarak tepki alımlarının gelebileceği bir sürece işaret etti. Yılın kalan kısmında ise dolar endeksinin 92-102 dolar aralığında hareket edebileceğini öngördü.

Euro/Dolar paritesi hakkında da görüş belirten Memiş, yılın ilk yarısında doların euroya karşı bir üstünlük sağlamasını öngörse de yılın ikinci yarısında yine euro lehine bir eğilim beklediğini belirtti. Türk Lirası'nın Dolar karşısındaki hareketini ele alırken ise 25,50-27,70 lira aralığını takip edeceğini ifade etti.

İslam Memiş, doların genel değerlenme sürecine gireceğini ve bu sürecin önümüzdeki dönemdeki hareketleri belirleyeceğini söyledi. Yatırımcıların bu dinamik piyasa koşullarında dikkatli ve stratejik hareket etmeleri gerektiğine dikkat çekti.