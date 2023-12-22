Dolar borçlananlar hapı yuttu! Bu rakamı duyan başını taşlara vuracak: Neredeyse geliyor...

ABD bankası Goldman Sachs'ın doların 2024 sonunda 40,7 liraya ulaşacağı öngörüsü hem yatırımcıların hem de ekonomistlerin dikkatini çekti ancak ekonomist Barış Soydan'ın yaptığı bir paylaşımda Goldman Sachs'ın açıklamasına dikkat çektiği görüldü.

Dolar borçlananlar hapı yuttu! Bu rakamı duyan başını taşlara vuracak: Neredeyse geliyor...
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Ekonomi alanında uzman isimlerdrn biri olan Barış Soydan, Amerikan bankası Goldman Sachs'ın doların 2024'ün sonunda 40,7 liraya ulaşacağı öngörüsünü paylaştı ve bu konudaki tüm dikkatleri üzerine topladı. Peki doların fiyatı 2024'ten önce ne olacak? Altın ve dolar piyasalarında durum nasıl gelişecek? İşte detaylar..

Ekonomist Barış soydan, sosyal medya hesabından en son Goldman Sachs'ın öngörüsünü paylaştı. Altın ve dolar fiyatlarına ilişkin önemli tahminleri de olan Barış Soydan, bu kez yatırım bankasının Amerikalı Goldman Sachs'ın 2024 sonu dolar/TL döviz kuru tahminine dikkat çekti. Goldman Sachs'ın dikkat çeken tahminlerini yayınlayan Soydan, "ABD'li çokuluslu banka Goldman Sachs'ın dolar/TL tahmini 2024 sonu 40,7 TL" dedi.

Dolar borçlananlar hapı yuttu! Bu rakamı duyan başını taşlara vuracak

Dolar/TL kurunun 2024 sonunda 40,7 TL olmasının beklentisi devam ederken dolar kuru güncel piyasalarda 28,91 TL seviyesinde işlem görüyor. Uzmanlardan altınla ilgili açıklamalar gelmeye devam ediyor!

Ünlü ekonomi uzmanları, güvenli liman olarak değerlendirilen altının fiyatına ilişkin kişisel yorumlarda bulunmaya devam ederken, altın fiyatlarındaki volatil hareketlere ilişkin genel değerlendirmelerde de değişimler yaşanıyor.

Önde gelen ekonomistlerin yorumlarından edinilen bilgiye göre, bu dönemde altının yatırımcılar için güvenli liman olarak görülmeye devam etmesi beklenirken, altın fiyatlarının piyasa gelişmelerine bağlı olarak heyecanlı günler yaşadığına dair açıklamalar yatırımcıların tereddütlü kalmasına neden oldu. Altın fiyatlarının güncel durumu yatırımcıların ilgi odağı olmayı sürdürdüğü için güncel altın fiyatı şu şekilde:

ALTIN

Alış: 1.900,03

Satış: 1.900,41

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 1.749,95

Satış: 1.769,63

ALTIN (ONS)

Alış: 2.045,25

Satış: 2.045,59

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 12.517,00

Satış: 12.639,00

YARIM ALTIN

Alış: 6.278,00

Satış: 6.346,00

ÇEYREK ALTIN

Alış: 3.130,00

Satış: 3.173,00

REŞAT ALTINI

Alış: 12.549,47

Satış: 12.671,95

ATA ALTIN

Alış: 12.621,10

Satış: 12.935,46

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