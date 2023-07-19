Dolar borcu olanlar elini çabuk tutsun! O tarihten itibaren dolar 4 TL daha pahalı satılacak: Ekonomistler açıkladı

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, dolar kurunda beklenen önemli bir değişim hakkında çarpıcı bir açıklama yaptı. Geçer'e göre, dolar kurunda yaklaşık 4 liralık bir artış bekleniyor. Bu tahminiyle dikkatleri üzerine çeken Geçer, Merkez Bankası'nın önceki tahminine göre yıl sonu dolar kuru tahmininin 26 TL olduğunu belirtti. Ancak şu anda dolar kurunun bu seviyeye ulaştığını vurguladı. Yeni bir değerlendirme yaparak, Geçer'e göre yıl sonu dolar kurunun 30 TL'nin üzerine çıkabileceği tahmin ediliyor. İşte detaylar...





ÜNLÜ EKONOMİST GEÇER'DEN DOLAR KURUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Geçer, dolar kurunun serbest bırakılmasının doğru bir hamle olduğunu ve dolar kurunun gerçek değerini bulmasıyla yabancı yatırımcıların ülkeye gelme olasılığının artacağını ifade etti. Geçer'in tahminlerine göre, Temmuz ayının sonu veya Ağustos ayının ortalarında dolar kurunda 30 TL'nin üzerini görebiliriz. Bu önemli gelişme, piyasalarda büyük bir etkiye yol açabilir ve ekonomik dengelerde değişikliklere neden olabilir. Geçer'in analizleri ve tahminleri genellikle dikkate alınan bir isim olduğundan, bu söylemler ekonomiyle ilgilenenler ve döviz piyasasıyla ilgili yatırımcılar için önemli bir referans noktası olabilir. Ancak, döviz kurları birçok faktöre bağlı olarak değişkenlik gösterebileceğinden, her zaman kesin bir öngörü sunmak mümkün olmayabilir. Bu nedenle, dolar kurunun gelecekteki seyri hakkında dikkatli ve dengeli bir yaklaşım gerekmektedir.