Dolar borcu olanlar teyakkuza geçti! İslam Memiş büyük sırrı ifşaladı

Piyasada yaşanan hareketlilik hızla devam ederken uzman isim İslam Memiş önemli açıklamalar yaptı. Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İSLAM MEMİŞ ÖNEMLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Merkez Bankası geçtiğimiz günlerde politika faizini 250 puan artırdı ve yüzde 15 seviyesinden yüzde 17.50 seviyesine yükselmiş oldu. Piyasa 500 puan faiz artırımı olacağını bekliyordu ancak Merkez Bankası kararları beklentinin altında kaldı. İslam Memiş ise 300-350 puan artırım beklediğini söylemişti. İslam Memiş konu ile ilgili şu açıklamaları yaptı; ''Politika faizi ile enflasyon arasındaki makas farkı kapanmadı. Karar metninde de çok değişiklik yapılmadı. Merkez Bankası karar metninde dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınabilmesi için parasal sıkılaştırma süreci devam ediyor. Ekonomi yönetimi yaşanan her şeyin farkında. Tüm gerçekleri göz ardı etmeden taarruza geçtiler.





Körfez ziyaretinde yapılmış anlaşmalar umut verici ve sevindirici. Anlaşmalarla birlikte rezervler de artıyor. Merkez Bankası brüt rezervleri 113.1 milyar dolar seviyesine çıktı. Programın kısa sürede etkili olmasını ve doğru yolda ilerlediklerini düşünüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından programın önceliğinin ihracat desteklenmesi olduğunu ve en yüksek desteğin verileceğini söyledi. Merkez Bankası ve Mehmet Şimşek önceliğin enflasyon ve ihracat olduğunu belirtiyor. Yüksek kur ve sancılı süreçler sürecek. Öncelik tek haneli enflasyona inmek. Ben tam tersini düşünüyorum. Bu sene yüzde 55-58 aralığında bir enflasyonla tamamlanır. Resmi kur ve serbest piyasa kuru ayrıldı ve makas aralığı yine gündeme geldi. Yapısal reformlar olmadan, kredi muslukları açılmadan, rantçılık ve stokçuluğun önüne geçmeden iş zor. Herkes kendine göre haklı. Devlet, millet haklı. Piyasa ortada kaldı. Ruh yok, heyecan yok, umut yok. Keyif yok, kafalar dolu. Hiçbir vatandaş önünü göremiyor. Beyinler donmuş gibi. Kimsenin tadı tuzu yok.'