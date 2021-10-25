Dolar kuru, 9,77 ile tarihin en yüksek seviyesini gördü!

Geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası'nın politika faizinin 200 baz düşürmesi ve faizi yüzde 18'den yüzde 16'ya indirmesinin sonrasında dolar kuru 9,66 liraya çıkarak tüm zamanların rekorunu kırmıştı. Bir kaç gün içerisinde 9,60 seviyelerine gerileyen dolar kuru bugün döviz piyasalarında yine sert bir yükseliş gösterdi.

Yurtdışı piyasaları açıldıktan sonra yükselişe geçen dolar kuru, ilk olarak 9,74'ü test etti ve daha sonra 9,73 seviyesine geriledi. Daha sonra tekrar yükseliş trendine geçen dolar kuru 9,77'de işlem görmeye başlarken o sırada Türk Lirasının bu yıl içerisinde bu güne dek yaklaşık yüzde 24 değer kaybettiği kaydedildi.