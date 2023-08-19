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Dolar kurunda 30 TL çalkantısı! Hazır olun, en büyük rekor o tarihte geliyor

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Dolar kurunda 30 TL çalkantısı! Hazır olun, en büyük rekor o tarihte geliyor
Son dakika gelişmeleri doğrultusunda dolar kuru seçim sonrası hareketlenmeye devam ediyor. Dolar/TL kuru, 26 TL sınırını aşarak yeni rekorlar kırdı. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, dikkat çekici bir açıklama yaparak doların 30 TL'ye ulaşacağı tarih hakkında bilgi verdi. İşte detaylar...

Son dakika gelişmeleri, dolar kurundaki hareketlilik ve ünlü ekonomist Selçuk Geçer'in açıklamaları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Son günlerde dolar kuru hızla yükseliş trendinde ilerliyor. Bu yükseliş, özellikle seçim sonrası ortaya çıkan belirsizliklerin etkisiyle daha da ivme kazandı. Dolar/TL kuru, 26 TL sınırını aşarak yeni bir rekor kırdı ve yükselmeye devam ediyor. Merkez Bankası'nın faiz artırma kararı, dolar kurundaki yükselişi daha da hızlandırdı ve döviz rezervlerinde azalmalara neden oldu.

SELÇUK GEÇER: DOLAR KURU 30 TL'Yİ GÖRECEK

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Ünlü ekonomist Selçuk Geçer ise dolar kuruna ilişkin önemli bir tarih verdi. Geçer'e göre, önümüzdeki günlerde dolar kuru 30 TL'yi görecek. Bu açıklama, ekonomi ve finans dünyasında büyük yankı uyandırdı. Geçer'e göre, bu yükseliş eğiliminin devam edeceği ve doların 30 TL'ye ulaşacağı bir zaman dilimi öngörülüyor.

Bu haber ile birlikte yatırımcılar ve dolar borcu olanlar arasında büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Peki, doların 30 TL'yi göreceği tarih nedir? Selçuk Geçer, bu konuda Temmuz ayının sonuna veya Ağustos ayının ortalarına işaret ediyor. Bu süreçte, dolar borcu olanların özellikle dikkatli olması ve gelişmeleri yakından takip etmeleri gerekiyor. Zira doların bu seviyeye ulaşması, borçluları olumsuz etkileyebilir.

Selçuk Geçer'in bu açıklamaları, ekonomi çevrelerinde farklı yorumlara neden oldu. Kimi uzmanlar, doların gerçek değerini bulması için serbest dalgalanmaya bırakılmasının doğru bir adım olacağını belirtiyor. Buna göre, dolar kendi doğal seyrine bırakıldığında yatırımcı güveni artacak ve yabancı yatırımcılar Türkiye'ye ilgi gösterecektir.

Ancak bu süreçte, doların yükselmesi beklenen bir durum olduğundan, borçlu kişilerin önlem almaları da önem taşıyor. Selçuk Geçer'in uyarısına göre, dolar borcu olanlar bu süreçte harekete geçmeli ve borçlarını düzenlemek için adımlar atmalılar. Yatırımcılar da, döviz piyasalarındaki dalgalanmalara karşı hazırlıklı olmalı ve güncel gelişmeleri yakından takip etmeliler.

Ekonomi
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