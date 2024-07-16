Dolar kurunda 7 TL'lik oynama geliyor! Dolar biriktirenlere kritik tarih açıklandı

Ekonomi yönetiminin baskılarına rağmen dolar kuru kriz seviyesinin üzerine çıkarak 33 liraya yükseldi. Kapalıçarşı'da dolar 33,10 TL'den, euro 35,822 TL'den, İngiliz sterlini 42,66 TL'den, İsviçre frangı ise 36,65 TL'den işlem görmekte.

Ekonomi yönetiminin dolar üzerindeki baskısının azalması ile birlikte dolar kuru 33 lirayı aştı. Bu durumun ekonomi yönetiminin kasıtlı bir stratejisi olduğu belirtiliyor. ABD başkan adayı Donald Trump'a yönelik saldırılara piyasanın nasıl tepki vereceğini görmek ilginç olacak.





Dolarda sert dalgalanmaların yaşanabileceğini söyleyen uzmanlar, dolar kurunun yıl sonuna kadar 40 liraya ulaşabileceğini değerlendirirken, yabancı kuruluşlar da dolar/TL kurunun 36 lira olacağının tahmin edildiğini söyledi.

Merkez Bankası'nın yıl sonu döviz tahmini!

Merkez Bankası (TCMB), Haziran 2024 piyasa katılımcı anketinin sonuçlarını açıkladı. Katılımcıların bu yıl sonuna ilişkin döviz kuru beklentileri (USD/TL) bir önceki anket dönemi verilerinde 38,78 TL iken 37,75 TL oldu. Bir önceki anket dönem verilerinde 41,80 TL olarak beklenen 12 aylık döviz kuru bu kez 41,41 TL oldu.

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