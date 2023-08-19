Dolar kurunda büyük bomba patlıyor! Ucuzdan toplamak için resmen tarih verildi

Çin ve ABD ekonomisinde yer alan ihracatta gerilemeler yaşanırken son olarak Japonya'nın da etkisi altına girildiği belirtildi. Dolar kurunda yükselişler tetiklenirken tüm bu gelişmeler üzerine ünlü ekonomistten şaşırtan açıklama geldi. Geçer, Ekim ayını işaret ederken yatırımcıları harekete geçirdi.





DOLARDA BÜYÜK DALGALANMA

Dolar üzerinden alım satımı yapanlar dolar borcu bulunanlar 17 Ağustos Perşembe günü sabah saatlerinde piyasaları yakından takip etmesi üzerine herkesi hareketlendiren yorumlarda bulundu. Selçuk Geçer, youtube üzerinden yayınladığı videoda büyük dalgalanmaların olacağına değindi. Piyasalardaki baskılama sürecine dikkat çeken ekonomist, doların 35 TL'ye kadar ulaşacağını dair tahminlerde bulundu.

Eylül, Ekim de dolar 30 TL olurken sonrasında 40 TL'ye yükseleceğini söyleyen Geçer, 38 TL seviyelerinde kalabileceğine değindi. Önümüzdeki sezon rekor sayılan sayıya ulaşılmasıyla öngörülmez olduğunu belirtti.