Dolar kurunda kıyamet günü geldi çattı! Korkutan tarihi uzman isim bizzat verdi

Yatırımcılar son dönemlerde yaşanan yükselişler sonrası doğru adımlar atmak için uzmanların önerilerini araştırıyor. Uzman isim yatırımcılara tarih verdi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

UZMAN İSİMDEN ÖNEMLİ TARİH

Altın ve dolar piyasasında yaşanan hareketlilik hızla devam ederken vatandaşlar ve yatırımcılar da uzmanların açıklamalarını yakından takip ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş dolar piyasası ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Memiş, açıklamalarında şu sözlere yer verdi; 'Doları yatırım aracı olarak tercih edenler TL bazında en az kazandıran aracı seçmiş oldu. Rakamlara bakarak öyle diyoruz. 1 Ocak 2023 tarihinde dolar 1.70 TL, 3 Ağustos 2023 tarihinde dolar 26.96 TL. Sekiz ay içinde 8 TL 26 kuruş artış göstermiş. 10 bin TL yatırım yapan 4 bin 423 TL kazanmış. Gram altın içinse 10 bin TL yatırım yapan 5 bin 362 TL kazanmış. Dolara dikkat edilmesi gereken bir süreçteyiz. Kısa vadede 27.50-27.70 direnç seviyeleri gelebilir.





Sonrasına dikkat etmek gerekiyor. Doların önce yatay sonra düşüş süreci başlayabilir. Eylül ayında açıklanması beklenen programda dolar talebinin önüne geçip TL'yi desteklemek adına yeni enstrümanlar açıklanabilir. Enflasyon karşısında enflasyon getirisi olması beklenen yeni ürün dolar talebinde düşüş yaşatabilir. Eğer yeni bir yatırım aracı açıklanırsa dolar kuru 26.60-26.30 TL seviyelerine düşebilir. Dolar endeksi de 102-103 aralığında devam ediyor. Bu yükselişin kalıcı olmayacağını düşünüyorum. Sene sonuna kadar 92-94 seviyelerine gerileyebilir. Dolar paritesi 1.0912 seviyelerine geriledi ve 1.15 seviyesini test edebilir. Dolar endeksi gerilerse ECB faiz artırım süreci gibi etkenler pariteyi pozitif olarak etkileyebilir. Dolar yatırımcıları ya da dolara güvenen kişilerin 27.70 seviyesine yükselse ne kazanacağını sorgulaması gerekiyor. Birkaç ayda 8.26 TL yükselmiş, yüzde 44.2. Yükselişin devam etmesi kişiyi mutlu edecek mi? Ya da dolar yatırımcısının elindeki doları nasıl değerlendireceğini sorgulaması gerekiyor. Elinde dolar olan kişiler Euro, sterlin, altın, gümüşü değerlendirebilir, hepsi parite üstünden olmalı. Ağustos ayı dolar yatırımcısı için önemli ve karar verilmesi gereken bir ay.'