Dolar kurunda kıyamet kopacak! İslam Memiş'ten olay tahmin! O tarihi bekleyen 38 TL'ye bozduracak

Ekonomist Selçuk Geçer, Dolar'ın gelecekteki seyri hakkında önemli bir tahminde bulundu. Dolar'ın 27 TL üzerinde işlem gördüğü şu günlerde, Geçer yeni rekorların geleceğini ve Dolar'ın 38 TL'ye kadar çıkabileceğini öngördü. Ünlü ekonomist, bu tahminini güncel verilerle destekledi. Yatırımcıları yakından ilgilendiren bu dönem için Geçer, Ekim ayının önemli bir dönüm noktası olacağını vurguladı. Dolar kuruyla ilgili gelecekteki seyir hakkında yapılan bu tahmin, piyasa oyuncuları ve yatırımcılar için önemli bir rehber niteliği taşıyor. Geçer'in tahminleri, ekonomik gelişmelere dair bir perspektif sunarak, yatırım stratejilerini şekillendirmek isteyenler için değerli bir bilgi kaynağı olabilir. İşte detaylar...





EKONOMİST SELÇUK GEÇER DOLARIN GELECEKTEKİ SEYRİ HAKKINDAKİ TAHMİNİ

Ünlü ekonomist, piyasalarda yakın dönemde büyük dalgalanmaların yaşanabileceğini vurgulayarak, yatırımcıların bu süreçte özellikle dikkatli olmaları gerektiğini ifade etti. Ayrıca, piyasalardaki baskılanmanın uzun süreli olmayacağını ve doların 35 TL'ye kadar yükselebileceğini öngördü. Geçer, önümüzdeki haftalarda doların gerçek değerine ulaşacağını belirtti ve bu durumun Ekim ayında kritik bir sürecin başlangıcını işaret ettiğine dikkat çekti. İşte diğer ayrıntılar...





Dolar borcu bulunanlar, yeni bir alım fırsatının geleceği konusunda merak içindeyken, dolar yatırımı bulunanlar ise ne zaman bozdurmalı konusunda düşünüyor. Selçuk Geçer, bu noktada Ekim ayına vurgu yaparak, döviz ve değerli madenlere yatırım yapanlara seslendi. Geçer, Ekim ayında döviz kurunda hızlı bir artış beklediğini ve rekor seviyelere yaklaşılacağını öngörerek yatırımcıları uyardı.

Geçer'in tahminine göre dolar, Eylül-Ekim ayları arasında önce 30 TL seviyesine ulaşacak, ardından 40 TL'ye çıkabilecektir. Özellikle 38 TL seviyesine gelinmesi gerektiğini ifade eden Geçer, bu hedefe ulaşmak için geç kalındığını söyledi. Küresel piyasalardaki hareketliliğin, doların daha önce tahmin edilenden daha hızlı bir yükselişe işaret ettiğini belirtti.

Sonuç olarak, Selçuk Geçer'in öngörüleri, yatırımcıların yakın gelecekteki dolar hareketlerine yönelik stratejilerini şekillendirmelerinde önemli bir rehber niteliği taşıyor. Yatırımcıların piyasalardaki gelişmeleri yakından takip etmeleri ve Geçer'in önerilerini dikkate almaları, ekonomik kararlarını daha bilinçli bir şekilde verme konusunda yardımcı olabilir.