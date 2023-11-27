Dolar kurunda yer yerinden oynuyor! Uzman isim 17 TL birden uçacak dedi: Duyan döviz bürosuna koştu

Bağımsız bir ekonomi analisti olan İslam Memiş, finans dünyasında beklenmeyen bir sarsıntının yaklaşmakta olduğunu belirterek dikkat çeken bir tahminde bulundu. Son günlerde 28 lira seviyesinde seyreden doların önümüzdeki dönemde dramatik bir değişim yaşayabileceğini öngören Memiş, piyasalarda önemli gelişmelerin kapıda olduğuna işaret etti.

Doların değerindeki ani değişiklikle ilgili olarak çeşitli varlık sahipleri, ellerindeki doların geleceği hakkında endişeli bir bekleyiş içerisindeler. Altın yatırımcıları ise bu dönemde yeni bir alım fırsatının kapıda olup olmadığını merak ediyorlar. Memiş'in öne sürdüğü bu beklenmedik senaryo, finans piyasalarında 2024 yılında nasıl bir seyir izleneceğine dair geniş çaplı spekülasyonlara yol açtı.

Analizlerine dayanarak, İslam Memiş, yazdığı makalede gelecekteki ekonomik gelişmeleri değerlendirdi. Dolar yatırımcıları için olası zararlar ve kazançlar konusunda önemli ipuçları sunan Memiş, tv100'de kaleme aldığı yazısında yatırımcılara yönelik kritik mesajlar iletti. Finans dünyasındaki bu belirsizliklerle başa çıkabilmek adına, Memiş'in öngörülerini dikkate almak ve stratejik hamleler yapmak, yatırımcılar için hayati önem taşıyor.





Uzun yıllardır vurguluyorum: "Dolar, bir yatırım aracı değildir." Ve maalesef, 2023 yılı da dolar biriktirenler için bir kez daha zararın habercisi oldu.

Bu gerçeği ortaya koyan rakamlara bir göz atalım. 1 Ocak ile 21 Kasım arasındaki dönemde, 10 bin lira değerindeki paranın farklı enstrümanlara olan getirisine odaklanalım.

- Doların getirisi 1 Ocak'tan 21 Kasım'a kadar $18,70'den $28,80'e yükselerek 10,10 TL arttı.

- Euro ise aynı dönemde 20,03 TL'den 31,60 TL'ye çıkarak 11,57 TL'lik bir artış yaşadı.

- Altın ise 1.115 TL'den 1.882 TL'ye çıkarak 767 TL kar elde etti.

Bu veriler ışığında, doların getirisinin en düşük olduğu görülüyor. 1. Altın, 2. Euro ve 3. Dolar sıralamasında yer alan bu enstrümanlar arasında, doların diğerlerine kıyasla performansının geride olduğu açıkça ortaya çıkıyor.

2002-2022 yılları arasında da benzer bir durum söz konusu. Bu dönemde en az getiri sağlayan yine dolar oldu. Ancak, dolarla ticaret yapanlar veya dolar getirisi elde edenler için durum biraz farklı. Onlar doları ticari bir ödeme aracı olarak kullanıyorlar ancak kâr üzerinden artan bir dolar biriktirmek, onlar için de zarara yol açabiliyor. Yani, doların değer kazanması ticari faaliyetlerle doğrudan ilişkili olmadıkça, dolar biriktirmek uzun vadede ekonomik kayıplara neden olabiliyor. Bu durum, yatırımcıların doların gerçek potansiyelini değerlendirirken dikkate almaları gereken önemli bir nokta olarak karşımıza çıkıyor.





Elimde dolarım var, ne yapmalıyım? Cevap: Parite üzerinden Euro, Sterlin, Altın veya Gümüş.

Son dönemde döviz piyasasındaki oynaklık ve belirsizlik, dolar sahiplerini gelecek adımlarını değerlendirmeye yönlendiriyor. Bu noktada, finans uzmanları tarafından yapılan değerlendirmeler, doların yanında alternatif varlık seçeneklerini gündeme getiriyor.

Haziran ayında €/$ paritesi 1,12 seviyesindeyken, sonrasında 1,04'e kadar gerilediği gözlendi. Ancak, günümüzde 1,09'un üzerine çıktı. Önümüzdeki dönemde beklentileri şekillendiren uzmanlardan biri, 2024 hedeflerini açıkladı. Euro/Dolar paritesinde 1,12-1,15 seviyelerinin hedeflendiği ifade edildi, bu da 1,06-1,07 seviyelerinin oldukça avantajlı bir alım noktası olduğunu ortaya koyuyor.

Ons altın ise bir buçuk ay önce bin 808 dolar seviyesindeyken, günümüzde bin 990 dolara ulaştı. Gelecek yıl için belirlenen hedef ise 2 bin 250-2 bin 350 dolar aralığında bulunuyor. Bu durum, altın yatırımcıları için potansiyel bir kazanç fırsatını işaret ediyor.

2024 itibariyle Federal Rezerv'in faiz artırımlarını sonlandırması beklentisi, dolar endeksini 103,05 dolardan 92 dolara kadar geri çekebileceği öngörüsünü ortaya koyuyor. Bu durumda, doların uluslararası piyasalarda değer kaybetme potansiyeli bulunuyor. Özellikle dolar endeksine odaklanmak, döviz yatırımcıları için önemli bir stratejik bilgi olabilir.

Dolar/TL beklentilerine gelince, 2024 hedefleri ciddi bir dikkat çekiyor. Yıl sonu için 29,70 TL, zirve noktası için ise 45 TL seviyeleri öngörülüyor. İlk çeyrekte ise 30-35 TL aralığında bir kur görülebileceği ifade ediliyor. Ancak, uzmanlar, doların 45 TL olması durumunda, euro gibi diğer para birimlerinin de değer kazanabileceğini belirtiyor. Bu nedenle, doların sadece TL karşısındaki durumu değil, uluslararası parite ilişkilerini de göz önünde bulundurmak önemli.

Doları bir yatırım aracı olarak gören ve biriktirmeye devam edenler için ise uzmanlar, mevcut durumu bir kez daha değerlendirmeleri ve alternatif varlık seçeneklerini düşünmeleri gerektiği uyarısında bulunuyor. Gelecekteki belirsizlikleri minimize etmek ve en doğru finansal kararı verebilmek adına, döviz yatırımcıları için bu değerlendirmeler oldukça önemli.

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