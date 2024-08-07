Dolar/TL 33,56 Seviyesinden İşlem Görüyor

Dolar/TL Güne Düşüşle Başladı

Dolar/TL, güne düşüş ile başlamasının ardından 33,56 seviyesinden işlem görüyor.

Dün Alış Ağırlıklı Seyir

Dün, alış ağırlıklı seyreden Dolar/TL, önceki kapanışına göre %0,75 artışla 33,6019 seviyesinden tamamladı.

Piyasa Verileri

Yeni güne düşüşle başlayan Dolar/TL, saat 10:10 itibarıyla %0,2 azalışla 33,5676'dan işlem görmeye devam ediyor. Aynı dakikalarda EUR/TL %0,4 düşüşle 36,6430'dan, GBP/TL ise %0,2 düşüşle 42,6370'dan satılmakta.

Dolar Endeksi ve Merkez Bankası Açıklamaları

Dolar endeksi, önceki kapanışa göre %0,2 artışla 103,2 seviyesinde bulunuyor. Pazartesi günü, resesyon endişeleri nedeniyle görülen satış baskısının etkileri azalırken, buradaki rolü önde gelen merkez bankalarının rahatlatıcı açıklamalarına dayanıyor.

Analistler, Fed yetkililerinin resesyon endişelerine yönelik "güvercin" tonda yaptığı açıklamaların ardından yatırımcıların endişelerinin azalmış göründüğünü belirtiyor. Durgunluk endişelerinin abartılmış olabileceği ifade ediliyor ve bankanın faizleri acilen indirmesine yönelik yeterli kanıt olmadığı vurgulanıyor.

Veri Gündemi

Bugün, dünya genelinde veri gündeminin sakin olacağı belirtilirken, teknik açıdan Dolar endeksinde 103,5 seviyesinin direnç, 102 seviyesinin ise destek bölgesi olarak öne çıktığı kaydediliyor.