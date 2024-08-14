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Dolar/TL 33,57 Seviyesinden İşlem Görüyor

Dolar/TL, gün içinde 33,57 seviyesine ulaştı. Ekonomideki gelişmeler ve enflasyon verileri dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 10:42
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 10:42
Dolar/TL 33,57 Seviyesinden İşlem Görüyor

Dolar/TL'de Son Durum

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 33,57 seviyesinden işlem görmeye devam ediyor. Önceki gün, düşüş göstererek günü 33,54 seviyesinden tamamladı.

Piyasa Gelişmeleri

Bugün saat 10:15 itibarıyla, Dolar/TL %0,10 artışla 33,5674 seviyesine tırmandı. Aynı zamanda Euro/TL %0,10 artışla 36,9219'dan işlem görürken, Sterlin/TL %0,20 düşüşle 43,0930'dan satılmakta.

Döviz endeksleri

Dolar endeksi, %0,6 artışla 102,6 seviyelerinde yer almaktadır. Dünya genelindeki enflasyonla mücadele ve ekonomik veriler, yatırımcıların gündeminde öncelikli konular arasında yer alıyor.

Amerika'da Enflasyon Verileri

Dün Amerika'da açıklanan verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi(ÜFE) Temmuz ayında %0,1 ve yıllık bazda %2,2 artış gösterdi. Bu sonuç, piyasada beklentilerin altında kaldı ve fiyat baskılarının hafiflediğine işaret etti.

Faiz İndirim Beklentileri

ABD Merkez Bankası'nın (Fed), olası faiz indirimlerini destekleyecek şekilde yavaşlayan iş gücü piyasası ile enflasyon verileri dikkat çekmekte. Yıl sonuna kadar Fed'in toplamda 100 baz puan faiz indirmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde ise Avro Bölgesi'nde büyüme ve sanayi üretimi ile ABD'de enflasyon verileri takip edilecektir.

Teknik Analiz

Analistler, teknik olarak Dolar endeksinde 103 seviyesinin direnç, 102 seviyesinin ise destek noktası olarak öne çıktığını belirtiyor.

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