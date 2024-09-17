Dolar/TL 34,04 Seviyesinden İşlem Görüyor

Dolar/TL İşlemleri Güncel Durum

Dolar/TL, güne yatay bir başlangıç yaparak 34,0380 seviyesinden işlem görüyor.

Dünki Rakamlarda Yükseliş Görüldü

Bir önceki gün, yükseliş eğiliminde seyreden dolar/TL, %0,3 artışla 34,0393 seviyesinden kapanmıştı. Şu an için, saat 11:00 itibarıyla, önceki kapanışın hemen altında işlem görmekte.

Diğer Döviz Kurları ve Dolar Endeksi

Bu dakikalarda avro/TL %0,1 artışla 37,9430'dan işlem görürken, sterlin/TL yatay bir seyir izlemekte. Dolar endeksi ise önceden kapanış rakamlarına paralel olarak 100,6 seviyesinde bulunuyor.

Fed Faiz Kararları Bekleniyor

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarınki para politikası kararlarıyla ilgili belirsizlikler devam ederken, piyasalarda yön bulmakta zorlanıyor. Analistler, yarın %70 ihtimalle 50 baz puanlık bir faiz indiriminin yapılacağı öngörüsünde bulunuyor. Ayrıca, Elizabeth Warren'ın aralarında bulunduğu 3 Demokrat senatör, Fed'e 75 baz puanlık bir indirim için çağrıda bulundu. Senatörlerin Fed Başkanı Jerome Powell'a yazdığı mektupta, "Eğer Fed faiz oranlarını düşük tutma konusunda çok temkinli davranırsa, bu durum ekonomimizin gereksiz yere resesyona girmesine sebep olabilir." ifadesi dikkat çekti.

Gözler Yurt Dışındaki Verilerde

Günün ilerleyen saatlerinde Avro Bölgesi ve Almanya'da Zew ekonomik güven endeksi ile ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verileri takip edilecek. Teknik açıdan dolar endeksinde 100 seviyesinin destek, 101 seviyesinin ise direnç noktası olarak öne çıktığı belirtiliyor.