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Dolar/TL 34,37 Seviyesinde Dalgalı Seyir İzliyor

Dolar/TL, 34,37 seviyesinden işlem görürken, gözler FED Başkanı Powell'ın açıklamalarında.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 10:32
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 10:32
Dolar/TL 34,37 Seviyesinde Dalgalı Seyir İzliyor

Dolar/TL Yatay Seyirle Güne Başladı

Dolar/TL, güne yatay bir başlangıç yaparak 34,3680 seviyesinden işlem görüyor. Dün, 34,29-34,39 bandında hareket eden dolar/TL, günü 34,3580 seviyesinden tamamladı.

Piyasalardaki Genel Durum

Yeni güne de yatay seyirle giren Dolar/TL, saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 34,3680'den işlem görmekte. Aynı dakikalarda, avro/TL yüzde 0,1 artışla 36,3480 seviyesine yükselirken, sterlin/TL yüzde 0,2 değer kaybı ile 43,6020'den işlem görüyor.

Küresel Piyasalardaki Endişeler

Dolar endeksi ise yüzde 0,2 artışla 106,7 seviyesinde bulunuyor. Küresel piyasalarda, olası korumacı politikalar nedeniyle enflasyon baskısının artabileceği endişeleri devam ederken, dikkatler ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugünkü açıklamalarına çevrildi.

Fed'in Politika Beklentileri

Dün açıklanan ABD enflasyon verileri beklentilere paralel gelirken, verinin alt kalemlerinden alınan sinyallerin Fed'in enflasyonla mücadelesini öngörülenden daha uzun sürede tamamlayabileceği endişesini destekledi. Powell'ın açıklamalarının varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalar ise Fed'in gelecek ay %83 ihtimalle 25 baz puan faiz indirebileceğini öngörüyor.

Bundan Sonra Neler Bekleniyor?

Günün ilerleyen saatlerinde yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de Fed Başkanı Powell'ın konuşması, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Avro Bölgesi'nde büyüme ve sanayi üretimi ile ECB toplantı tutanakları takip edilecektir. Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 107 seviyesinin direnç, 106 seviyesinin ise destek olarak öne çıktığını belirtiyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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