Dolar/TL 34,47'deki Seyrini Sürdürüyor

Dolar/TL Yükselişle Haftaya Başladı

Dolar/TL, haftaya yüzde 0,1 artış ile 34,4690 seviyesinden işlem görerek başladı. Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,8 artışla 34,6000'dan tamamladı.

Güncel Durum ve Diğer Kurlar

Bugün saat 10.30 itibarıyla dolar/TL, yüzde 0,4 azalış ile 34,4690'dan işlem görmeye devam ediyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 36,3670'ten, sterlin/TL ise yüzde 0,1 yükselişle 43,5040'dan satılmakta.

Küresel Piyasalarda Dalgalanmalar

Dolar endeksi ise yatay seyirle 106,7 seviyesinde bulunuyor. Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın geçen hafta faiz indirimlerinde acele etmeyeceklerine dair açıklamaları ve jeopolitik risklerin artması nedeniyle haftaya karışık bir seyirle başladı.

ABD'de başkanlık koltuğuna yeni oturan Donald Trump'ın uygulayacağı politikalar, Fed'in para politikasını nasıl etkileyeceği konusunda soru işaretlerini gündemde tutarken, geçen hafta açıklanan enflasyon verileri yatırımcıları temkinli olmaya yönlendiriyor.

Faiz İndirimleri ve Riskler

Para piyasalarında bu gelişmelerin ardından, Fed'in gelecek ay faiz indirimlerine devam etmeyebileceği tahminleri fiyatlamalara dahil oldu. Bankanın %65 ihtimalle gelecek politika faizini 25 baz puan düşüreceği, %35 ihtimalle sabit tutacağı öngörülüyor.

Öte yandan, 20 Ocak'a kadar Başkanlık görevini sürdürecek Joe Biden'ın, Ukrayna'ya ABD yapımı füzeleri kullanabilmesi için Rusya topraklarında izin vermesi, risk algısını artırdı.

Teknik Veriler ve Beklentiler

Analistler, günün ilerleyen saatlerinde Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi verisinin takip edileceğini belirtti. Teknik olarak, dolar endeksinde 107,5 seviyesinin direnç, 105,5 seviyesinin ise destek olarak öne çıktığını ifade ediyorlar.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.