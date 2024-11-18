DOLAR
34,49 -0,14%
EURO
36,41 -0,33%
ALTIN
2.864,36 -0,95%
BITCOIN
3.165.116,24 -2,4%

Dolar/TL 34,47'deki Seyrini Sürdürüyor

Dolar/TL, haftaya %0,1 artışla 34,47 seviyesinden işlem görüyor. Küresel ekonomik gelişmeler piyasalara yön veriyor.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 10:43
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 10:43
Dolar/TL 34,47'deki Seyrini Sürdürüyor

Dolar/TL Yükselişle Haftaya Başladı

Dolar/TL, haftaya yüzde 0,1 artış ile 34,4690 seviyesinden işlem görerek başladı. Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,8 artışla 34,6000'dan tamamladı.

Güncel Durum ve Diğer Kurlar

Bugün saat 10.30 itibarıyla dolar/TL, yüzde 0,4 azalış ile 34,4690'dan işlem görmeye devam ediyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 36,3670'ten, sterlin/TL ise yüzde 0,1 yükselişle 43,5040'dan satılmakta.

Küresel Piyasalarda Dalgalanmalar

Dolar endeksi ise yatay seyirle 106,7 seviyesinde bulunuyor. Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın geçen hafta faiz indirimlerinde acele etmeyeceklerine dair açıklamaları ve jeopolitik risklerin artması nedeniyle haftaya karışık bir seyirle başladı.

ABD'de başkanlık koltuğuna yeni oturan Donald Trump'ın uygulayacağı politikalar, Fed'in para politikasını nasıl etkileyeceği konusunda soru işaretlerini gündemde tutarken, geçen hafta açıklanan enflasyon verileri yatırımcıları temkinli olmaya yönlendiriyor.

Faiz İndirimleri ve Riskler

Para piyasalarında bu gelişmelerin ardından, Fed'in gelecek ay faiz indirimlerine devam etmeyebileceği tahminleri fiyatlamalara dahil oldu. Bankanın %65 ihtimalle gelecek politika faizini 25 baz puan düşüreceği, %35 ihtimalle sabit tutacağı öngörülüyor.

Öte yandan, 20 Ocak'a kadar Başkanlık görevini sürdürecek Joe Biden'ın, Ukrayna'ya ABD yapımı füzeleri kullanabilmesi için Rusya topraklarında izin vermesi, risk algısını artırdı.

Teknik Veriler ve Beklentiler

Analistler, günün ilerleyen saatlerinde Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi verisinin takip edileceğini belirtti. Teknik olarak, dolar endeksinde 107,5 seviyesinin direnç, 105,5 seviyesinin ise destek olarak öne çıktığını ifade ediyorlar.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Devlet Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı: 252 Milyon Lira Ödeme Yapıldı

Para gönderenlere müjde! Tüm ücretler ve saat sınırı kaldırıldı

Gece gece beklenen o akaryakıt sürprizi geldi! Fiyatlar dip yapacak

Devletten desteğin feriştahı geldi! İşte Yatırımları kanatlandıracak gelişme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TÜİK'ten İş Gücü İstatistikleri: İstihdam Artışı Devam Ediyor
2
Altın Fiyatları Yükselişte: Gram 2,863 Lira
3
Dolar/TL 34,47'deki Seyrini Sürdürüyor
4
Asya Borsalarında Karışık Seyir: Jeopolitik Riskler ve Para Politikaları Etkili
5
İstanbul Energy Forum'da Küresel Enerji Liderleri Buluşuyor
6
2022'de Kara Yolu Taşımacılığında Enerji Tüketimi 1,1 Milyon Terajul
7
TÜİK 2023 Üçüncü Çeyrek İşsizlik Verilerini Açıkladı

Gece gece beklenen o akaryakıt sürprizi geldi! Fiyatlar dip yapacak

Bakanlıktan kış desteği! Kasım bitmeden yeni destek verilecek

Yıl Sonunda Altın Fırsatı: İslam Memiş’ten Önemli Uyarı

Asgari ücret zammı açıklaması Bakan Şimşek’ten geldi! O cümle herkesi kahredecek

SGK’dan dev karar! Geri ödeme listesinden çıkartılan alet geri geliyor

18 yaşını dolduran kadına dev destek! 100.000 TL- 400.000 TL geri ödemesiz verilecek

Devletten desteğin feriştahı geldi! İşte Yatırımları kanatlandıracak gelişme

Para gönderenlere müjde! Tüm ücretler ve saat sınırı kaldırıldı

Konut ve işyeri elektrik faturaları için Resmi Gazete’de yeni karar! 5 bin kwh ile sınırlandırıldı

Devlet Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı: 252 Milyon Lira Ödeme Yapıldı

Yüzde 30- 40 zam açıklandı! Ocak ayında yüzde 12’lik refah payı detayı!

MEB'den öğrencilere ve ebeveyne müjde! "Aile Okulu" ile öğrenci başarısına aile desteği