DOLAR
35,05 -0,04%
EURO
36,5 -0,35%
ALTIN
2.945,6 -1%
BITCOIN
3.548.684,03 0,09%

Dolar/TL 35,05 Seviyesinden İşlem Görüyor: Piyasalardaki Son Gelişmeler

Dolar/TL, gün 35,0490 seviyesinden işlem görürken, küresel piyasalarda Fed'in faiz indirimleri etkili olmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 09:56
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 09:56
Dolar/TL 35,05 Seviyesinden İşlem Görüyor: Piyasalardaki Son Gelişmeler

Dolar/TL'de Son Durum

Dolar/TL, güne yatay bir başlangıç yaptı ve şu anda 35,0490 seviyesinden işlem görüyor. Önceki gün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü %0,2 artışla 35,0380'den tamamlamıştı.

Küresel Piyasalarda Faiz Endişeleri

Saat 09.20 itibarıyla Dolar/TL, önceki kapanışın hemen üzerinde 35,0490'dan işlem görürken, avro/TL %0,4’lük bir artışla 36,5160'dan ve sterlin/TL de %0,4'lük bir yükselişle 44,1420'dan satılmakta.

Dolar endeksi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecekte faiz indirimlerini beklenildiği kadar gerçekleştiremeyeceği endişeleriyle, son 2 yılın zirvesi olan 108,1'i test etti. Şu anda dolar endeksi 108 seviyesinde seyrediyor.

Fed'in Politika Faizi İndirimi

Küresel piyasalarda, Fed’in dün politika faizini beklentilere uygun olarak 25 baz puan düşürmesine rağmen, gevşeme döngüsünün yavaşlayabileceği sinyalleri olumsuz bir seyir yarattı. Fed, politika faizini 4,25-4,50 aralığına çekti, bu yıl toplamda üçüncü faiz indirimi oldu.

Bankanın, federal fon oranına ilişkin tahminini 2024 için %3,4'ten %3,9'a yükseltmesi ve 2025’de faiz indirimlerini yavaşlatacağına dair sinyaller vermesi dikkat çekti. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin tahminleri, 2025 yılına kadar toplamda 50 baz puan olmak üzere 2 faiz indiriminin yapılabileceğini gösteriyor.

Bugün Takip Edilecek Veriler

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu ile haftalık para ve banka istatistiklerinin yanı sıra, yurt dışında Avro Bölgesi’nde cari işlemler dengesi, İngiltere'de Merkez Bankası'nın faiz kararı ve ABD'de büyüme verilerinin izleneceğini ifade ediyor. Teknik olarak, dolar endeksinde 108,5 seviyesi direnç, 107,5 seviyesi ise destek olarak öne çıkıyor.

İLGİLİ HABERLER

Tarihi Zam: En Düşük Maaş 47.000 TL Oldu

Hayalinizdeki Araca Ulaşmanın Yolu: 350.000 TL Faizsiz Kredi Açıklandı

2024 Emekliler Yılı'nda Müjde Üstüne Müjde

Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Borsa İstanbul Güne Düşüşle Başladı
2
Dolar/TL 35,05 Seviyesinden İşlem Görüyor: Piyasalardaki Son Gelişmeler
3
BOTAŞ'tan Dolandırıcılık Uyarısı: İhtiyaç Duyulan Taleplere İtibar Edilmeyin
4
Büyük ve Orta Boy İşletmelere Kripto Varlık Düzenlemesi Geldi
5
VİOP'ta Endeks Kontratı Düşüşle Güne Başladı
6
ABD'nin Ticari Ham Petrol Stokları 900 Bin Varil Azaldı
7
Ticaret Bakanlığı, 2024'te 5,2 Milyar Dolarlık İthal Ürün Denetledi

Tarihi Zam: En Düşük Maaş 47.000 TL Oldu

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor

Kamu Bankasından 4500 TL'lik Ödemeler Başlıyor

Evlenecek Çiftlere On Binlerce Lira İndirim Desteği

Su Faturalarında %50 İndirim! O Vatandaşlara Dev Destek

Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!

Bankaların Promosyon Yarışı: 80.000 TL Rekoru Aşıldı!

Hayalinizdeki Araca Ulaşmanın Yolu: 350.000 TL Faizsiz Kredi Açıklandı

Devletten Ev Hanımlarına 12.000 TL Destek Ödemesi Başlıyor!

9.000 TL Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı! Dar Gelirli Vatandaşlar için Çözüm

2024 Emekliler Yılı'nda Müjde Üstüne Müjde