Dolar/TL 35,05 Seviyesinden İşlem Görüyor: Piyasalardaki Son Gelişmeler

Dolar/TL'de Son Durum

Dolar/TL, güne yatay bir başlangıç yaptı ve şu anda 35,0490 seviyesinden işlem görüyor. Önceki gün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü %0,2 artışla 35,0380'den tamamlamıştı.

Küresel Piyasalarda Faiz Endişeleri

Saat 09.20 itibarıyla Dolar/TL, önceki kapanışın hemen üzerinde 35,0490'dan işlem görürken, avro/TL %0,4’lük bir artışla 36,5160'dan ve sterlin/TL de %0,4'lük bir yükselişle 44,1420'dan satılmakta.

Dolar endeksi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecekte faiz indirimlerini beklenildiği kadar gerçekleştiremeyeceği endişeleriyle, son 2 yılın zirvesi olan 108,1'i test etti. Şu anda dolar endeksi 108 seviyesinde seyrediyor.

Fed'in Politika Faizi İndirimi

Küresel piyasalarda, Fed’in dün politika faizini beklentilere uygun olarak 25 baz puan düşürmesine rağmen, gevşeme döngüsünün yavaşlayabileceği sinyalleri olumsuz bir seyir yarattı. Fed, politika faizini 4,25-4,50 aralığına çekti, bu yıl toplamda üçüncü faiz indirimi oldu.

Bankanın, federal fon oranına ilişkin tahminini 2024 için %3,4'ten %3,9'a yükseltmesi ve 2025’de faiz indirimlerini yavaşlatacağına dair sinyaller vermesi dikkat çekti. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin tahminleri, 2025 yılına kadar toplamda 50 baz puan olmak üzere 2 faiz indiriminin yapılabileceğini gösteriyor.

Bugün Takip Edilecek Veriler

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu ile haftalık para ve banka istatistiklerinin yanı sıra, yurt dışında Avro Bölgesi’nde cari işlemler dengesi, İngiltere'de Merkez Bankası'nın faiz kararı ve ABD'de büyüme verilerinin izleneceğini ifade ediyor. Teknik olarak, dolar endeksinde 108,5 seviyesi direnç, 107,5 seviyesi ise destek olarak öne çıkıyor.