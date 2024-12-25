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Dolar/TL 35,27 Seviyesinde Yükselişte

Dolar/TL 35,27 seviyesinden işlem görüyor, avro/TL ve sterlin/TL de değer kazandı.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 10:15
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 10:15
Dolar/TL 35,27 Seviyesinde Yükselişte

Dolar/TL Güne Yükselişle Başladı

Dolar/TL, güne yükseliş ile başlamasının ardından 35,2680 seviyesinden işlem görüyor. Dün yatay hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen altında 35,1730'dan tamamladı.

Piyasalardaki Durum

Saat 10.10 itibarıyla dolar/TL, önceki kapanışına göre yüzde 0,3 artışla 35,2680'den işlem görmeye devam ediyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 yükselişle 36,8730'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,4 değer kazancıyla 44,4550'den satılıyor.

Küresel Piyasalardaki Gelişmeler

Dolar endeksi, dün yatay seyirle 108,2 seviyesinde dengelendi. Küresel piyasalarda, yılın son haftasında birçok bölgede Noel tatili nedeniyle işlemler düşük seyrederken, açık olan az sayıdaki borsada da likiditenin oldukça düşük olduğu ifade ediliyor.

Analistlerin Görüşleri

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu belirtiyor.

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