Dolar/TL 35,27 Seviyesinde Yükselişte

Dolar/TL Güne Yükselişle Başladı
Dolar/TL, güne yükseliş ile başlamasının ardından 35,2680 seviyesinden işlem görüyor. Dün yatay hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen altında 35,1730'dan tamamladı.
Piyasalardaki Durum
Saat 10.10 itibarıyla dolar/TL, önceki kapanışına göre yüzde 0,3 artışla 35,2680'den işlem görmeye devam ediyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 yükselişle 36,8730'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,4 değer kazancıyla 44,4550'den satılıyor.
Küresel Piyasalardaki Gelişmeler
Dolar endeksi, dün yatay seyirle 108,2 seviyesinde dengelendi. Küresel piyasalarda, yılın son haftasında birçok bölgede Noel tatili nedeniyle işlemler düşük seyrederken, açık olan az sayıdaki borsada da likiditenin oldukça düşük olduğu ifade ediliyor.
Analistlerin Görüşleri
Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu belirtiyor.