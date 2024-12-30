DOLAR
35,3 -0,37%
EURO
36,8 -0,27%
ALTIN
2.971,18 -0,49%
BITCOIN
3.314.587,11 -0,11%

Dolar/TL 35,28 Seviyesinde Yükseliş Göstermeye Devam Ediyor

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlayarak 35,2770 seviyesinden işlem görüyor. Piyasalardaki belirsizlikler dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 10:05
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 10:05
Dolar/TL 35,28 Seviyesinde Yükseliş Göstermeye Devam Ediyor

Dolar/TL Yükselişine Devam Ediyor

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 35,2770 seviyesinden işlem görüyor. Cuma günü, yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 35,1930'dan tamamladı.

Piyasa Verileri

Gün saat 09.40 itibarıyla dolar/TL, önceki kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 35,2770'den işlem görmekte. Aynı dakikalarda avro/TL, yüzde 0,1 azalışla 36,7980'den, sterlin/TL ise yüzde 0,2 yükselişle 44,4060'dan satılmaktadır.

Küresel Piyasalardaki Belirsizlikler

Dolar endeksi, bir önceki kapanışa paralel olarak 108 seviyesinde bulunuyor. Küresel piyasalarda, yılın son iki işlem gününe karışık bir seyirle girilirken, Donald Trump'ın ocak ayında görevi devralacak olması piyasaları etkileyen belirsizliklerden biri. Özellikle, ABD'de enflasyonla mücadelenin önümüzdeki yıl nasıl seyredeceği yatırımcılar için önemli bir kaygı unsuru.

Analistlerin Görüşleri

Analistler, ABD'de bekleyen konut satışları verilerinin bugün takip edileceğini belirtiyor. Teknik olarak, dolar endeksinde 108,5 seviyesinin direnç, 107,5 seviyesinin ise destek olarak öne çıktığı kaydediliyor.

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete’de son dakika yüzde 42 zam kararı! O ödemelere de zam geldi

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Borsa İstanbul Haftaya Yükselişle Girdi: BIST 100 Endeksi 10.040,66 Puanı Aştı
2
Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri: 884 Bin MWh Üretildi
3
Dolar/TL 35,28 Seviyesinde Yükseliş Göstermeye Devam Ediyor
4
Brent Petrol Varil Fiyatı 73,78 Dolar: Piyasada Belirsizlikler Etkili
5
Asya Borsalarında Karışık Seyir: Belirsizlikler Etkili
6
VİOP'ta Endeks Kontratı Yükselişle Başladı
7
Kapalıçarşı'da Altın ve Dış Para Birimleri Fiyatları: Haftalık Değişim Analizi

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler

4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!

Emeklilere Ücretsiz Diş Protezi ve İmplant Müjdesi: 2025'te Başlıyor!

Resmi Gazete’de son dakika yüzde 42 zam kararı! O ödemelere de zam geldi

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı