Dolar/TL 35,28 Seviyesinde Yükseliş Göstermeye Devam Ediyor

Dolar/TL Yükselişine Devam Ediyor

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 35,2770 seviyesinden işlem görüyor. Cuma günü, yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 35,1930'dan tamamladı.

Piyasa Verileri

Gün saat 09.40 itibarıyla dolar/TL, önceki kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 35,2770'den işlem görmekte. Aynı dakikalarda avro/TL, yüzde 0,1 azalışla 36,7980'den, sterlin/TL ise yüzde 0,2 yükselişle 44,4060'dan satılmaktadır.

Küresel Piyasalardaki Belirsizlikler

Dolar endeksi, bir önceki kapanışa paralel olarak 108 seviyesinde bulunuyor. Küresel piyasalarda, yılın son iki işlem gününe karışık bir seyirle girilirken, Donald Trump'ın ocak ayında görevi devralacak olması piyasaları etkileyen belirsizliklerden biri. Özellikle, ABD'de enflasyonla mücadelenin önümüzdeki yıl nasıl seyredeceği yatırımcılar için önemli bir kaygı unsuru.

Analistlerin Görüşleri

Analistler, ABD'de bekleyen konut satışları verilerinin bugün takip edileceğini belirtiyor. Teknik olarak, dolar endeksinde 108,5 seviyesinin direnç, 107,5 seviyesinin ise destek olarak öne çıktığı kaydediliyor.