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Dolar/TL 35,37 Seviyesinden İşlem Görüyor

Dolar/TL, 35,37 seviyesinde işlem gördü; küresel piyasalarda Donald Trump'ın açıklamaları risk algısını artırdı.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 10:53
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 10:53
Dolar/TL 35,37 Seviyesinden İşlem Görüyor

Dolar/TL Yükselişle Başladı

Dolar/TL, güne yükselişle başlayarak 35,3730 seviyesinden işlem görmeye devam ediyor. Dün, yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde, 35,3380 seviyesinden tamamlamıştı.

Küresel Piyasalarda Negatif Seyir

Saat 10:30 itibarıyla Dolar/TL, yüzde 0,1 artışla 35,3730'dan işlem görürken, avro/TL yatay seyirle 36,5810'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,1 azalışla 44,1220'den satılıyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 108,7 seviyesine çıkmış durumda.

Trump'ın Açıklamaları Piyasalarda Risk Algısını Artırıyor

Küresel piyasalarda yaşanan olumsuz havanın arka planında, ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın dünkü açıklamaları yatıyor. Enflasyon ve resesyon ikilemi fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ederken, Trump'ın başkanlığı döneminde atacağı adımlara ilişkin duyurular piyasalarda risk algısını artırdı.

Faiz İndirimleri Hakkında Beklentiler

Trump'ın açıklamalarının, ABD'de enflasyonla mücadeleyi olumsuz etkileyebileceğine dair endişeler ön planda yer alırken, ABD Merkez Bankası (Fed) gevşeme sürecine yılın ikinci yarısına kadar ara verebileceği ihtimali de gündemde. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın yılın ilk faiz indirimini, yüzde 60 ihtimalle mayısta yapması öngörülüyor. Mayıs'ta bir indirim yapılmaması halinde, haziran toplantısında kesin indirim bekleniyor.

Önemli Veri Gündemi

Analistler, bugün açıklanacak olan Fed Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarında gelecek döneme dair sinyallerin aranacağını belirtti. Makroekonomik veri tarafında ise ADP özel sektör istihdam sonuçlarının, piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceği vurgulanıyor. Yurt içinde hazine nakit dengesinin yanı sıra, yurt dışında Avro Bölgesi'nde ÜFE ile ABD'de ADP özel sektör istihdamı gibi yoğun bir veri gündemi bulunuyor.

Teknik açıdan bakıldığında, dolar endeksinde 109 seviyesi direnç, 108 seviyesi ise destek olarak öne çıkıyor.

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