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Dolar/TL 35,93 Seviyesinden İşlem Görüyor

Dolar/TL, haftaya 35,93 seviyesinden işlem görerek yükselişle başladı. Enflasyon verileri ve gümrük vergileri piyasaları etkiliyor.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 09:42
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 09:42
Dolar/TL 35,93 Seviyesinden İşlem Görüyor

Dolar/TL Yükselişle Başladı

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 35,9310 seviyesinden işlem görüyor. Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden Dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 35,8470 seviyesinden tamamlamıştı.

Piyasalardaki Son Durum

Dolar/TL, saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 35,9310 seviyesinden işlem görürken, aynı dakikalarda Avro/TL yüzde 0,3 yükselişle 36,8450'den, Sterlin/TL ise yüzde 0,8 azalışla 44,1490 seviyesinden satılmakta.

Gümrük Vergileri Piyasaları Etkiliyor

Dolar endeksi şu sıralarda yüzde 1 yükselişle 109,5 seviyesinde yer almakta. ABD'nin Kanada ile Meksika'ya yüzde 25, Çin'e ise ek yüzde 10 gümrük vergisi getirmesi sonrasında oluşan satış baskısı varlık fiyatlarında etkili oluyor. Yürürlüğe 4 Şubat'ta girecek gümrük vergilerinin yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump'ın diğer ülkelere de uygulayacağını ifade ettiği gümrük vergilerinin küresel ticaret ve ekonomi üzerindeki etkileri piyasaların odağında.

Analistlerin Beklentileri

Analistler, ABD'nin ek gümrük vergisi kararının ticaret savaşlarını başlatabileceğini belirterek, ticari yaptırımların etkisiyle gündeme gelen haber akışlarının piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini ifade ediyor.

Yurt İçinde Enflasyon Verilerine Dikkat

Yurt içinde ise bugün açıklanacak enflasyon verilerine odaklanılmış durumda. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 4,29 artacağını tahmin ediyor. Bu tahminler doğrultusunda, bir önceki ay yüzde 44,38 olan yıllık enflasyonun %41,11 seviyesine ineceği öngörülüyor.

Bugün yurt içinde enflasyon verilerinin yanı sıra, yurt dışında Avro Bölgesi enflasyonu ve dünya genelinde imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceği belirtildi. Teknik açıdan, Dolar endeksinde 110 seviyesinin direnç, 108,4 seviyesinin ise destek olarak öne çıktığı ifade edildi.

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