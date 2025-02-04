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Dolar/TL 36,03 Seviyesinden İşlem Görmeye Devam Ediyor

Dolar/TL, güne 36,0300 seviyesinden yükselişle başladı. Analistler dikkat çekiyor: Yeni veriler yakından takip edilecek.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 09:34
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 09:34
Dolar/TL 36,03 Seviyesinden İşlem Görmeye Devam Ediyor

Dolar/TL’de Güne Yükselişle Başladı

Dolar/TL, güne yükseliş ile başlaması sonucu 36,0300 seviyesinden işlem görüyor. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden Dolar/TL, günü önceki kapanışın %0,4 üzerinde 35,9780’den tamamlamıştı.

Piyasa Gözlem Altında

Saat 09.30 itibarıyla, Dolar/TL %0,2 artışla 36,0300 seviyesinde işlem görmekte. Aynı dakikalarda Avro/TL yatay seyirle 37,1080’den, Sterlin/TL de önceki kapanışa paralel olarak 44,6490’dan satılmakta.

Dolar endeksi ise %0,1 azalışla 108,9 seviyesinde görünüyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın, Çin’e uyguladığı %10’luk ilave gümrük vergisinin yürürlüğe girmesinin varlık fiyatları üzerindeki etkileri yatırımcılar tarafından izleniyor.

Trump’ın Açıklamaları Etkili Oluyor

Trump, Çin ile muhtemelen 24 saat içinde görüşeceklerini belirtirken, Çin'den yapılan ithalata getirilen ek gümrük vergisinin ülkeyle bir anlaşma sağlanamaması durumunda artabileceği uyarısında bulundu. Bu durum, ABD’nin en önemli ticaret ortaklarıyla sorun yaşamasının küresel ticaret üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği endişelerini beraberinde getiriyor.

Piyasa Verileri Yakından İzlenecek

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri ile yurt dışında ise ABD’de JOLTS açık iş sayısı, fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin yakından takip edileceğini aktarıyor. Teknik açıdan ise dolar endeksinde 109,5 seviyesinin direnç, 108 seviyesinin destek olarak öne çıktığını belirtiyorlar.

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