Dolar/TL 38,00 Seviyesinde Yükseliyor: Piyasalarda Gözler Tarife Haberlerinde

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 38,0010 seviyesinden işlem görüyor. Cuma günü yatay seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 37,8310'dan tamamlamıştı.

Bugün saat 09.30 itibarıyla, dolar/TL yüzde 0,5 artışla 38,0010 seviyesine ulaştı. Aynı dakikalarda; avro/TL yüzde 0,3 artışla 41,1880'den, sterlin/TL ise yüzde 0,1 yükselişle 49,1660'dan işlem görmektedir.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 azalışla 104 seviyesinde bulunuyor. ABD yönetiminin tarife politikasına ilişkin belirsizlikler, varlık fiyatlarında yön arayışını artırıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, tarifelerde esneklik olabileceğini belirtmesiyle birlikte azalan risk iştahının canlanmasına katkıda bulunmuş durumda. Önümüzdeki günlerde açıklanması beklenen karşılıklılık esaslı tarifelere dair gelişmeler yatırımcıların dikkatini çekiyor.

Öte yandan, yurt içinde İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarında tutuklananlar arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 51 şüpheli, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi ve yurt dışında dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra Chicago Fed ulusal aktivite endeksinin de takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan dolar endeksinde 104,5'in direnç, 103,5 seviyesinin ise destek olarak öne çıktığı ifade ediliyor.