Dolar/TL 40,9140'da — Jackson Hole ve Fed Tutanakları İzleniyor

Dolar/TL 40,9140'tan işlem görüyor. Jackson Hole sempozyumu, Fed tutanakları ve Powell konuşması yatırımcıların odağında; faiz indirimi beklentileri fiyatlanıyor.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 09:53
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 09:53
Güncel piyasa görünümü

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 40,9140 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 40,8920'den tamamlamıştı.

Dolar/TL, bugün saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 40,9140'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 47,6440'tan, sterlin/TL ise yüzde 0,2 artışla 55,3150'den satılıyor.

Dolar endeksi yatay seyirle 98,4 seviyesinde bulunuyor.

Piyasa beklentileri ve gündem

Dünya genelinde ABD yönetiminin uyguladığı tarifelerin ekonomiye etkilerine ilişkin süregelen belirsizliklerin paralelinde, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için yürütülen barış sürecine dair iyimserlikler varlık fiyatlarını etkiliyor.

Bunun yanında yarın başlayacak Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndan gelecek açıklamalar ile cuma günü ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşma yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, Fed'in yılın geri kalanında atacağı adımlara ilişkin fiyatlamalarda görülen belirsizliklerin Powell'ın açıklamalarının ardından azalmasının tahmin edildiğini kaydetti.

Para piyasalarında Fed'in eylül toplantısında faiz indirme ihtimali yüzde 84'e gerilerken yıl genelinde toplamda iki kez faiz indirimine gitmesi bekleniyor.

Bu gelişmelere ek olarak Fed'in bugün yayımlayacağı toplantı tutanakları yatırımcıların odağında bulunurken, söz konusu tutanaklarda bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları aranacak.

Analistler, bugün yurt içinde Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi'nin, yurt dışında ise FOMC toplantı tutanakları, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması ve Avro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

