Dolar/TL 41,00'de: Powell'ın Mesajı Fed Faiz Beklentilerini Güçlendirdi

Dolar/TL 41,0020 seviyesinden işlem görüyor. Powell'ın güvercin mesajıyla Fed'in eylülde faiz indirebileceği beklentisi güçlendi; piyasalar çekirdek PCE verisine odaklandı.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 09:22
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 09:22
Dolar/TL 41,0020 Seviyesinden İşlem Görüyor

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 09.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde, 41,0020'den işlem görüyor. Cuma günü dar bantta hareket eden kur, günü bir önceki kapanışın hemen üzerinde 40,9360'tan tamamlamıştı.

Diğer Kur ve Dolar Endeksi

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 48,0470'ten, sterlin/TL ise yüzde 0,1 düşüşle 55,4700'den satılıyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,2 artışla 97,9 seviyesinde bulunuyor.

Powell'ın Mesajı ve Piyasa Tepkisi

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, geçen hafta cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada faiz indirimi sinyali verdi. Powell'ın güvercin mesajları sonrası bankanın eylülde faiz indirimine gidebileceği beklentisi yükseldi ve bunun dolar endeksi üzerinde etkisi oldu.

Para piyasalarında, Powell'ın açıklamalarının ardından bankanın eylülde yüzde 87 ihtimalle 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapacağı fiyatlanıyor. Powell, kısa vadede enflasyona yönelik risklerin yukarı yönlü, istihdama yönelik risklerin ise aşağı yönlü olduğunu belirtti.

Piyasaların Odağında Çekirdek PCE ve Diğer Veriler

Analistler, bu hafta Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini ve bu verilerden gelecek sinyallerin piyasa yönü üzerinde belirleyici olacağını vurguluyor.

Yurt içinde bugün takip edilecek veriler arasında reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı bulunuyor. Yurt dışında ise ABD'de inşaat izinleri, Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ve Dallas Fed imalat sanayi endeksi yatırımcıların radarında yer alacak.

