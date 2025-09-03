Dolar/TL 41,17 Seviyesinde: Piyasalar ABD Belirsizlikleri ve Veri Gündemini İzliyor

Dolar/TL 41,1680'den İşlem Görüyor

Piyasalar ABD kaynaklı belirsizlikler ve yoğun veri takvimine odaklandı

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 41,1680 seviyesinden işlem görüyor. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden kur, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 41,1390 seviyesinden tamamlamıştı.

Bugün saat 09.50 itibarıyla dolar/TL önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 41,1680'den işlem görürken, aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 47,9630'dan, sterlin/TL ise yatay seyirle 55,1650'den satılıyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,1 azalışla 98,3 seviyesinde bulunuyor.

ABD yönetiminin korumacı politikalarının ekonomiler üzerindeki etkilerine ilişkin soru işaretleri daha da belirginleşti. Federal Temyiz Mahkemesi'nin ABD yönetiminin uyguladığı küresel gümrük vergilerinin çoğunu yasa dışı bulmasıyla artan endişeler, dün Donald Trump'ın açıklamalarının ardından yükseldi.

Analistler, Yüksek Mahkemenin tarifelerin yasa dışı olduğuna hükmetmesi halinde ABD ekonomisinin gümrük vergilerinden sağladığı geliri geri ödemek zorunda kalabileceğini ve bunun bütçe açığını artırabileceği yönünde kaygıların piyasalardaki risk algısını güçlendirdiğini belirtiyor.

ABD ekonomisine dair mali endişeler varlık fiyatlarına yön verirken, uzun dönemli tahvillerde daha yüksek getiri beklentisiyle satış baskısı gözleniyor. Bu gelişmeler global siyasi belirsizlikler ve enflasyon kaygılarıyla birleşerek tahvil piyasasında baskıyı artırdı.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed)'ın bu ay faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakılırken, enflasyonun hızlanacağına ilişkin endişeler Banka'nın gelecekte atacağı adımlara ilişkin beklentileri etkiliyor.

Yatırımcılar, hafta sonunda açıklanacak tarım dışı istihdam verisi başta olmak üzere ekonomik takvimi izliyor. Bugün yayımlanacak Fed'in Bej Kitap raporunun ülke ekonomisindeki mevcut duruma dair ilave bilgi sağlaması bekleniyor. Ayrıca analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise Avro Bölgesinde ÜFE, dünya genelinde hizmet ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi ile ABD'de JOLTS açık iş sayısı gibi yoğun veri gündeminin takip edileceğini vurguladı.