Dolar/TL 41,2930'da: Fed Kararları ve Powell'ın Açıklamaları Piyasayı Etkiliyor

Piyasa Verileri

Dolar/TL, güne yükselişle başladı ve saat 09.45 itibarıyla 41,2930 seviyesinden işlem görüyor. Dün düşüş eğiliminde hareket eden kur, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 41,2360 seviyesinden tamamlamıştı.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 48,9830'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,1 azalışla 56,3700'den alıcı buluyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 96,7 seviyesinde bulunuyor.

Fed ve Powell'ın Rolü

Dünya genelinde yatırımcıların odağında yeniden ABD Merkez Bankası (Fed) ve alacağı kararlar var. Son dönemde açıklanan bir dizi makroekonomik veri ABD'de enflasyon endişelerini canlı tutarken, piyasalarda Fed'in politika faizini düşürmesine ilişkin beklentiler etkili oluyor.

Karar sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar yakından izlenecek. Powell'ın enflasyon dinamikleri ve iş gücü piyasasına ilişkin yaklaşımı, piyasalardaki oynaklığı artırma potansiyeli taşıyor. Analistler, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin nokta grafiğinden verilecek sinyallerin de yatırımcıların odak noktası olduğunu belirtiyor.

Para piyasalarında Fed'in parasal gevşemesine dair beklentiler gelecek yıla yayıldı; bankanın 2026 yılında toplam 3 faiz indirimi yapacağı öngörüsü devam ediyor.

Günlük Gündem

Yurt içinde bugün özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu verisi izlenecek. Yurt dışında ise özellikle Avro Bölgesi Tüketici Fiyat Endeksi başta olmak üzere yoğun bir veri akışı takip edilecek.

Piyasalar, Fed'in ekim ve aralık aylarındaki potansiyel adımları, politika metnini ve Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalardaki yönlendirmeleri dikkatle takip ediyor.