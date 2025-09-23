Dolar/TL 41,43'te — Fed Beklentileri ve Powell Konuşması Piyasayı Etkiliyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlayarak 41,4290 seviyesinden işlem görüyor. Dün yatay seyreden kur, günü önceki kapanışının hemen altında 41,3660'tan tamamladı.

Bugün saat 09.35 itibarıyla dolar/TL, önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 41,4290'dan işlem görürken; aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 48,9000'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,1 primle 56,0160'tan satılıyor. Dolar endeksi ise yatay seyirle 97,4 seviyesinde bulunuyor.

Fed yetkililerinin açıklamaları ve piyasa etkisi

ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarına ilişkin devam eden endişeler ile Fed'den beklenen faiz indirimlerine dair temkinli mesajlar piyasa fiyatlamalarında rol oynuyor. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, enflasyon kaygıları nedeniyle ekim ayında faizleri tekrar düşürme konusunda şimdilik tereddütlü olduğunu ifade etti. Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack da enflasyona odaklanmaya devam ettiğini ve faiz indirimlerinde temkinli olunması gerektiğini belirtti.

St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem ise para politikasının aşırı gevşek hale gelmesine yol açmadan daha fazla faiz indirimi için sınırlı bir alan olduğuna inandığını ve temkinli ilerlenmesi gerektiğini aktardı. Trump'ın Fed Yönetim Kurulu üyeliğine yeni atadığı Stephen Miran ise tarifeler, göçmenlikle ilgili kısıtlamalar ve vergi politikasının nötr faiz oranını aşağı çektiğini; bu nedenle ekonomiye zarar vermemek için faizlerin çok daha düşük seviyelerde olması gerektiğini savundu.

Fed yetkililerinin açıklamalarının ardından gözler bugün Fed Başkanı Jerome Powell'dan gelecek açıklamalara çevrildi. Powell, Rhode Island eyaletinin Providence kentinin ticaret odasında ekonomik görünüme ilişkin görüşlerini paylaşacak.

Takip edilecek veriler

Yurt içinde bugün finansal hizmetler güven endeksi takip edilecek. Yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri piyasaların yönü açısından önem taşıyor.