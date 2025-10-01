Dolar/TL 41,59'da yatay — Fed belirsizliği ve hükümet kapanması izleniyor

Dolar/TL 41,5910 seviyesinden yatay işlem görüyor

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 41,5910 seviyesinden işlem görüyor. Dün 41,5620-41,5900 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 41,5850'den tamamladı.

Bugün saat 09.10 itibarıyla dolar/TL önceki kapanışının hemen üzerinde 41,5910 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 yükselişle 48,9320'den, sterlin/TL ise yüzde 0,2 artışla 56,0450'den satılıyor.

Piyasa göstergeleri ve küresel gelişmeler

Dolar endeksi yüzde 0,2 düşüşle 97,7 seviyesinde bulunuyor. ABD yönetiminin uyguladığı korumacı politikaların olası etkilerine yönelik endişelerin sürdüğü bir ortamda, federal hükümet yeni mali yıl başlamadan önce Kongre'nin geçici bütçe tasarısını onaylamaması nedeniyle kapandı.

Analistler, federal hükümetin kapanmasının ardından bazı kritik ekonomik verilerin açılamayacak olmasının, ABD Merkez Bankası (Fed) politika adımlarına ilişkin belirsizlikleri artırabileceğini belirtiyor. Özellikle takvimde cuma günü açıklanması beklenen tarım dışı istihdam verisinin gecikme ihtimali, yatırımcı kararları üzerinde etkili olabilir ve varlık fiyatlarında oynaklığı artırabilir.

Analist uyarıları ve beklentiler

Analistler, federal hükümetin kapalı kalma süresinin uzaması durumunda ABD ekonomisinin büyümesinin olumsuz etkilenebileceği tahmininde bulunuyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise Fed'in ekim ve aralık aylarındaki toplantılarda faiz indirimlerini sürdüreceği beklentileri güçlü kalmaya devam ediyor; piyasalar 2026 yılında bankanın 2 faiz indirimi yapacağını öngörüyor.

Takip edilecek veriler

Bugün yurt içinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi PMI verileri, Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de ADP özel sektör istihdam verileri takip edilecek.