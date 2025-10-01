Dolar/TL 41,59'da yatay — Fed belirsizliği ve hükümet kapanması izleniyor

Dolar/TL 41,5910 seviyesinden yatay seyrediyor. Fed belirsizliği ve ABD federal hükümet kapanmasının veri akışı ve piyasa volatilitesi üzerinde etkisi izleniyor.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 09:26
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 09:26
Dolar/TL 41,59'da yatay — Fed belirsizliği ve hükümet kapanması izleniyor

Dolar/TL 41,5910 seviyesinden yatay işlem görüyor

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 41,5910 seviyesinden işlem görüyor. Dün 41,5620-41,5900 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 41,5850'den tamamladı.

Bugün saat 09.10 itibarıyla dolar/TL önceki kapanışının hemen üzerinde 41,5910 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 yükselişle 48,9320'den, sterlin/TL ise yüzde 0,2 artışla 56,0450'den satılıyor.

Piyasa göstergeleri ve küresel gelişmeler

Dolar endeksi yüzde 0,2 düşüşle 97,7 seviyesinde bulunuyor. ABD yönetiminin uyguladığı korumacı politikaların olası etkilerine yönelik endişelerin sürdüğü bir ortamda, federal hükümet yeni mali yıl başlamadan önce Kongre'nin geçici bütçe tasarısını onaylamaması nedeniyle kapandı.

Analistler, federal hükümetin kapanmasının ardından bazı kritik ekonomik verilerin açılamayacak olmasının, ABD Merkez Bankası (Fed) politika adımlarına ilişkin belirsizlikleri artırabileceğini belirtiyor. Özellikle takvimde cuma günü açıklanması beklenen tarım dışı istihdam verisinin gecikme ihtimali, yatırımcı kararları üzerinde etkili olabilir ve varlık fiyatlarında oynaklığı artırabilir.

Analist uyarıları ve beklentiler

Analistler, federal hükümetin kapalı kalma süresinin uzaması durumunda ABD ekonomisinin büyümesinin olumsuz etkilenebileceği tahmininde bulunuyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise Fed'in ekim ve aralık aylarındaki toplantılarda faiz indirimlerini sürdüreceği beklentileri güçlü kalmaya devam ediyor; piyasalar 2026 yılında bankanın 2 faiz indirimi yapacağını öngörüyor.

Takip edilecek veriler

Bugün yurt içinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi PMI verileri, Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de ADP özel sektör istihdam verileri takip edilecek.

İLGİLİ HABERLER

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul Serbest Piyasada Döviz Açılışı: Dolar 41,5880 Lira, Avro 48,9210 Lira
2
Küresel Piyasalar ABD Hükümet Kapanmasıyla Karışık Seyirde
3
Filipinler'e Kanatlı Eti ve Su Ürünleri İhracat Kısıtlamaları Kaldırıldı
4
ABD'de Federal Hükümet Bütçe Anlaşmazlığı Nedeniyle Kapandı
5
Brent Petrol 66,10 Dolarla İşlem Görüyor — OPEC+ Beklentileri ve ABD Stokları Etkili
6
Altın Gramı 5 bin 158 Lira'da, Ons Rekorunun Ardından Dalgalanma
7
VİOP: BIST 30 Ekim Kontratı Güne Yatay Başladı

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım