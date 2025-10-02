Dolar/TL 41,60'da: ABD Hükümet Kapanması ve İstihdam Verileri Piyasaları Etkiliyor

Yayın Tarihi: 02.10.2025 10:36
Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 10:36
Dolar/TL 41,6040 Seviyesinden İşlem Görüyor

Piyasalar ABD verileri ve hükümet kapanmasının etkilerini izliyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 41,6040 seviyesinden işlem görüyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 41,5550'den tamamladı. Bugün saat 10.00 itibarıyla ise önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 41,6040'tan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,5 yükselişle 48,9710, sterlin/TL ise yüzde 0,3 artışla 56,2530 seviyesinde bulunuyor.

ABD'de özel sektör istihdam verilerinin faiz indirim beklentilerini desteklemesiyle yatırımcıların hükümetin kısa sürede açılabileceğine dair artan iyimserliği, varlık fiyatlarının yönünde etkili oluyor. Son 4 iş gününde değer kaybeden dolar endeksi yeni günde de düşüşünü sürdürüyor; endeks yüzde 0,1 azalışla 97,7 seviyesinde.

Dün açıklanan verilere göre ABD'de özel sektör istihdamı Eylül'de beklentilerin aksine 32 bin kişi azaldı. Analistler, bu beklenmedik düşüşün iş gücü piyasasındaki zayıflamaya dair yeni kanıt sunduğunu belirtti. Söz konusu verinin ardından para piyasalarında Fed'in yıl sonuna kadar toplamda 50 baz puan faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakılmaya başlandı.

ABD'de federal kamu kuruluşlarının faaliyetlerini sürdürecek geçici bir bütçe tasarısının Kongre'den geçememesi sonucu 2019'dan bu yana ilk kez hükümet kapanmasına gidildi. Federal hükümetin kapanmasından dolayı yatırımcılar, kamu kurumlarının verileri yerine özel kurumların yayımladığı makroekonomik göstergelere odaklanıyor. Normalde yarın açıklanması beklenen, içinde tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı gibi önemli verilerin bulunduğu istihdam raporunun bu hafta yayımlanması beklenmiyor.

Hükümet kapanmasının bazı kilit ekonomik verilerin yayınını aksatabileceği ve bunun Fed kararları için belirsizlik yaratabileceği uyarısında bulunan analistler, yine de Fed'in faiz indirimine devam edeceği beklentisinin korunduğunu ifade ediyor.

Piyasalar açısından hükümet kapanmasının kısa ve orta vadeli etkileri yakından izleniyor. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, kapanmanın ülkenin kredi notu üzerinde kısa vadede etkisi olmayacağını, ancak uzun süredir devam eden politika üretimindeki zayıflıkları ortaya koyduğunu belirtti.

Analistler, borsanın daha önceki hükümet kapanmalarını genellikle sorunsuz atlattığını; ancak bu kapanmanın, yavaşlayan iş gücü piyasası ve enflasyon riskleri gibi bir dizi ekonomik faktör nedeniyle daha riskli olabileceğini vurguluyor.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında, 'Kongre'deki Demokratların ne yapacağını öngöremem ama aslında o kadar uzun sürecek bir kapanma olacağını düşünmüyorum.' dedi.

Analistler, ABD'de federal hükümetin kapanması nedeniyle bugünkü veri akışında aksama olabileceğine dikkat çekerken, piyasanın gelişmeleri ve para politikasına ilişkin sinyalleri takip etmeye devam edeceği bildiriliyor.

