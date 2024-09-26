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Dolar/TL'de Son Durum: 34,14 Seviyesinde İşlem Görüyor

Dolar/TL, 34,14 seviyesinden işlem görürken, ABD ekonomisinde önemli gelişmeler takip ediliyor.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 10:31
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 10:31
Dolar/TL'de Son Durum: 34,14 Seviyesinde İşlem Görüyor

Dolar/TL 34,14 Seviyesinde

Dolar/TL, güne yatay bir başlangıç yaparak 34,1440 seviyesinden işlem görüyor. Önceki gün yükseliş göstermesi sonucu, günü% 0,1'lik bir artışla 34,1384'ten tamamladı.

Küresel Piyasalarda Gözler Fed Açıklamalarında

Saati 10:15 itibarıyla Dolar/TL, önceki kapanışın hemen üzerinde 34,1440’tan işlem görmeye devam ediyor. Aynı dakikalarda, Euro/TL %0,4 artışla 38,1900'dan işlem görürken, Pound/TL ise %0,1’lik bir artış göstererek 45,5960'dan satılıyor.

Dolar endeksi, şu an itibarıyla 100,9 seviyelerinde. Küresel piyasalarda karışık bir seyir izlenirken, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugünkü açıklamaları yatırımcılar tarafından merakla bekleniyor. ABD'de açıklanacak büyüme verileri de dikkat çekiyor.

Resesyon Endişeleri ve Piyasa Etkileri

ABD ekonomisinde ressasyon endişeleri ve Ortadoğu'daki artan gerginlikler, piyasalardaki risk iştahını olumsuz etkiliyor. Powell'ın yapacağı açıklamalar, piyasalara yön verebilir.

Yıl sonuna kadar Fed'in 75 baz puanlık bir indirim yapacağına dair beklentiler güçlenirken, Kasım ayında %61 ihtimalle 50 baz puanlık bir faiz indirimi yapılacağı öngörülüyor.

OECD Büyüme Tahmini Güncelledi

Öte yandan, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), dünya genelindeki dezenflasyon sürecinin devam etmesine ve reel gelirlerin iyileşmesine bağlı olarak, dünya genelinde bu yıl için büyüme tahminini %0,1'lik bir revizyonla %3,2’ye yükseltti. ABD büyüme tahmini ise %2,6 olarak sabit kaldı, fakat 2025 öngörüsü %0,2 düşüşle %1,6’ya revize edildi.

Piyasa Gündemi

Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu özeti ve haftalık para-banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak büyüme ve dayanıklı mal siparişleri izlenecek. Ayrıca, Fed Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşmalar da takip edilecek. Teknik açıdan, Dolar endeksinde 100 seviyesi destek, 101 seviyesi direnç olarak öne çıkıyor.

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