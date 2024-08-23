Dolar/TL'de Yükseliş Devam Ediyor

Dolar/TL İvme Kazanıyor

Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yükselişle başlayarak 34,0010 seviyesinden işlem görmeye başladı. Önceki gün alış ağırlıklı bir seyir izleyen dolar, günü %0,13'lük bir artışla 33,9065 seviyesinden tamamlamıştı.

Güncel Piyasa Bilgileri

Yeni güne değer kazancıyla başlayan Dolar/TL, saat 11.10 itibarıyla %0,3'lük bir artışla 34,0010 seviyesinden işlem görmekte. Aynı dakikalarda, Avro/TL 37,8540 seviyesinin hemen üzerinde işlem görürken, Sterlin/TL %0,1'lik bir yükselişle 44,6230'dan satılmakta.

Dolar Endeksi ve ABD Merkez Bankası

Dün 101,5 seviyesinden kapanan dolar endeksi, bugün %0,1'lik bir düşüşle 101,4 seviyesine geriledi. Dünya genelinde enflasyonla mücadelede sona yaklaşırken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonuna kadar gerçekleştireceği olası adımlara dair belirsizlik sürmekte.

Fed'in eylülden itibaren uygulayacağı politika, yatırımcıların odağında. Para piyasalarındaki beklentiler, Fed'in yıl içinde toplamda 100 baz puanlık faiz indirimi yapacağının öngörüldüğü yönünde. Bugün Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşmanın piyasalarda önemli etkilere yol açması bekleniyor.

Analistlerin Gözlemleri

Analistler, Jackson Hole Sempozyumu'ndan gelecek haber akışının yanı sıra ABD'de yeni konut satışlarını da takip edeceklerini belirtiyor. Teknik analizlere göre, dolar endeksinde 102,5 seviyesinin direnç, 100,0 seviyesinin ise destek noktası olarak öne çıktığı ifade ediliyor.