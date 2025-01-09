Dolar/TL, Güne Yükselişle Başladı: 35,36 Seviyelerinde İşlem Görüyor

Dolar/TL 35,36 Seviyesinden İşlem Görüyor

Dolar/TL, bugün yükselişle güne başladı ve 35,3610 seviyesinden işlem görmekte. Önceki gün yatay seyir izleyen dolar/TL, günü 35,3390'dan tamamlamıştı.

Piyasa Durumu

Saat 09.50 itibarıyla Dolar/TL, yüzde 0,1'lik bir artışla 35,3610 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL, yüzde 0,1 azalışla 36,4440'tan, sterlin/TL ise yüzde 0,5 kayıpla 43,5320'den satılmakta.

Küresel Piyasalardaki Gelişmeler

Dolar endeksi, 109,1 seviyesinde yatay seyir izlemekte. Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık ayı toplantı tutanakları sonrası izlenen temkinli yaklaşım sinyalleri ve faiz indirimlerinin daha geniş bir zamana yayılabileceğine yönelik tahminler karışık bir seyir ortaya koyuyor.

Ekonomik Görünüm

ABD'de yeniden başkan seçilen Donald Trump'ın izleyeceği ekonomi ve ticaret politikalarının enflasyonla mücadelede nasıl bir etki yapacağı belirsizlik yaratırken, dün açıklanan Fed'in toplantı tutanaklarında enflasyon görünümünün yukarı yönlü riskleri artırdığına işaret edildi.

Piyasa Beklentileri

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretimi, dış ticaret dengesi ve Avro Bölgesi'nde perakende satışların takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan dolar endeksinde 109,5 seviyesinin direnç, 108,5 seviyesinin ise destek olarak ön plana çıktığı ifade ediliyor.