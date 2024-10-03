Dolar/TL Günlük İşlem Verileri: 34,20 Seviyesi

Dolar/TL İşlem Görmeye Devam Ediyor

Dolar/TL, güne düşüşle başlamanın ardından 34,2020 seviyesinden işlem görmektedir. Önceki gün ise yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde, 34,2182 seviyesinden tamamlamıştı.

Piyasalardaki Güncel Veriler

Saat 10:15 itibarıyla dolar/TL, yüzde 0,1 azalışla 34,2020 seviyesinden işlem görürken, avro/TL yüzde 0,1 kazançla 37,8750'den, sterlin/TL ise yüzde 0,9 düşüşle 45,0370'ten satılmaktadır.

Dolar endeksi de yüzde 0,2 artışla 101,8 seviyesine ulaşmıştır. ABD’de açıklanan verilerin ardından, yumuşak iniş yapılabileceği beklentileri artarken, Orta Doğu'daki gerilim varlık fiyatlamalarını zorlaştırmaktadır.

İstihdam Verileri Üzerine Analizler

Dün açıklanan verilere göre, ABD özel sektör istihdamı eylülde 143 bin kişi artış gösterdi ve piyasa beklentilerinin üzerinde bir sonuç elde edildi. Ancak, yıllık ücret artışı eylülde yüzde 4,8'den yüzde 4,7'ye gerileyerek endişeleri artırdı.

Analistler, özel sektör istihdamı verilerinin iş gücü piyasasında yaşanan hızlı soğumaya yönelik endişeleri hafiflettiğini belirtirken, iş gücü piyasasına dair daha fazla bilgi için cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verilerini bekliyorlar.

TÜFE Verileri ve Beklentiler

Yurt içinde ise eylül ayına ait Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 2,97 olurken, yıllık bazda yüzde 49,38 seviyesine geriledi.

Günün Veri Gündemi

Günün devamında yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri açıklanırken, yurt dışında dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri, Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi ile ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve fabrika siparişleri gibi yoğun veri gündemi takip edilecektir. Analistler, dolar endeksinin 101 seviyesinin destek, 102 seviyesinin direnç olarak belirlendiğini kaydediyorlar.