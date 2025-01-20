Dolar/TL Haftaya 35,59 Seviyesinden Başladı

Dolar/TL Yükselişte

Dolar/TL, haftaya yükseliş ile başlayarak 35,5880 seviyesinde işlem görüyor. Cuma günü de yükseliş eğiliminde ilerleyen dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 35,5650'den tamamladı.

Saat 09:10 itibarıyla dolar, yüzde 0,1 artış göstererek 35,5880'den alıcı bulurken, avro/TL yüzde 0,6 değer kazanarak 36,6670'dan işlem görüyor. Sterlin/TL ise yüzde 0,5 artışla 43,4510'dan satılıyor.

Küresel Piyasalardaki Belirsizlikler

Dolar endeksi yüzde 0,3 azalarak 109,1 seviyesine geriledi. Küresel piyasalarda, ABD'de yeni yönetimin uygulayacağı politikaların ekonomi üzerindeki potansiyel etkileri hakkında belirsizlikler sürerken, Donald Trump'ın yemin töreni öncesi piyasalarda olumlu bir hava gözlemleniyor.

Dünya genelinde enflasyon ve resesyon ikilemi devam ederken, Trump yönetiminin politikalarının uluslararası ekonomi ve ticaret üzerindeki etkileri hakkında belirsizlikler, piyasalardaki genel yön üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu ve Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verilerinin izleneceğini belirtirken; yurt dışında ise Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini kaydetti. Teknik açıdan dolar endeksinde 108,5 seviyesinin destek, 110 seviyesinin ise direnç olarak ön plana çıktığı ifade ediliyor.