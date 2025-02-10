Dolar/TL Haftaya Yükselişle Başladı: 36,03 Seviyesinde İşlem Görüyor

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 36,0310 seviyesinden işlem görüyor. Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 35,9680'den tamamladı.

Yeni haftada, saat 09.15 itibarıyla dolar/TL, önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 36,0310 seviyesinden işlem görmekte. Aynı dakikalarda, avro/TL yüzde 0,6 artışla 37,1590'dan, sterlin/TL ise yatay seyirle 44,6780'den satılmakta.

Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,2 artışla 108,3 seviyesinde bulunuyor. Varlık fiyatlamalarında, ABD'nin ek gümrük vergilerine yönelik endişelerin yeniden güç kazanmasının etkileri öne çıkarken, bu hafta gözler ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinde olacak.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, çelik ve alüminyum ithalatına yönelik yüzde 25 oranında gümrük vergisi açıklayacağını duyurması, küresel çapta ticaret savaşlarını tırmandırabileceği endişelerini artırdı. Analistler, bu durumun ülke içinde enflasyonist baskıları artırabileceği görüşünde.

Bugün yurt içinde işsizlik oranı ve sanayi üretimi verileri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksi takip edilecek. Teknik açıdan dolar endeksinde 107,5 seviyesinin destek, 108,5 seviyesinin ise direnç olarak öne çıktığı belirtildi.