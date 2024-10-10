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Dolar/TL Piyasalardaki Güncel Durum: 34,21

Dolar/TL düşüş eğilimi göstererek 34,21 seviyesinden işlem görüyor. Piyasalarda enflasyon verileri merakla bekleniyor.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 10:28
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 10:28
Dolar/TL Piyasalardaki Güncel Durum: 34,21

Dolar/TL Piyasalarda Düşüş Yaşıyor

Dolar/TL, güne düşüş eğilimiyle başlamasının ardından 34,2080 seviyesinden işlem görmekte. Önceki gün de düşüş gösteren Dolar/TL, günü 34,2340 seviyesinden kapatarak %0,1 azalmıştı.

Diğer Para Birimlerinin Durumu

10:25 itibarıyla Dolar/TL %0,1 azalarak 34,2080'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda Avro/TL %0,1 artışla 37,5350'den, Sterlin/TL ise %0,1 kayıpla 44,7470'dan alıcı buluyor.

Küresel Piyasa Gelişmeleri

Dolar endeksi ise şu an için yatay bir seyir izleyerek 102,9 seviyesinde bulunuyor. Küresel piyasalarda ABD ekonomisinde "yumuşak iniş" beklentileri öne çıkarken, bugün açıklanacak enflasyon verilerine dikkat çekiliyor.

Enflasyon ve Faiz Beklentileri

Dünya genelinde enflasyonla mücadelenin sona yaklaşmasıyla birlikte, uzun süredir devam eden yüksek faiz döneminin resesyona yol açıp açmayacağı konusundaki endişeler sürüyor. Geçen hafta açıklanan veriler sonrasında piyasalarda faiz indirimi beklentileri azalmışken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonu toplantılarında toplamda 50 baz puanlık bir indirim yapması muhtemel görünüyor.

Teknik Analiz ve İstatistikler

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin yanı sıra yurt dışında ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve federal bütçe dengesinin izlenileceğini belirtiyor. Teknik açıdan Dolar endeksi için 102,5 seviyesinin destek, 103,5 seviyesinin ise direnç olarak öne çıktığı aktarılıyor.

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