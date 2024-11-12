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Dolar/TL Yatay Seyirle 34,37 Seviyesinden İşlem Görüyor

Dolar/TL, yatay seyirle 34,37 seviyesinden işlem görüyor. Küresel piyasalarda Trump'ın politikaları ve Fed'in durumu merakla takip ediliyor.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 10:54
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 10:54
Dolar/TL Yatay Seyirle 34,37 Seviyesinden İşlem Görüyor

Dolar/TL Yatay Seyirle 34,37 Seviyesinden İşlem Görüyor

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 34,3710 seviyesinden işlem görüyor. Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,1 değer kaybederek 34,3350'den tamamladı.

Saat 10.40 itibarıyla dolar/TL %0,1 artışla 34,3710'dan işlem görmekte. Bu esnada avro/TL %0,1 azalışla 36,5740'tan, sterlin/TL ise %0,5 değer kaybıyla 44,0240'dan satılıyor.

Küresel Piyasalarda Gözler Trump ve Fed'de

Dolar endeksi %0,2 artışla 105,8 seviyesinde bulunuyor. Küresel piyasalar, ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın yeni dönemde izleyeceği politikalar ve yarın açıklanacak enflasyon verisi öncesinde karışık bir seyir izliyor.

Trump'ın başkan seçilmesiyle birlikte, riskli varlıklar arasında yer alan kripto para piyasasına ılımlı yaklaşan isimlerin senatoya girmesi, bu alanda risk iştahını artırmakta. Ayrıca, Fed'in aralık ayında gerçekleştireceği toplantı ve sıkı para politikasını gevşetip gevşetmeyeceği yatırımcılar için önemli bir gündem maddesi.

Fed Başkanı Jerome Powell, Kasım ayındaki toplantısında veri merkezli kararlar alacaklarını vurgulamıştı ve Perşembe günü yapacağı konuşmada, Bankanın gelecek dönem para politikasına ilişkin sinyallerin varlık fiyatları üzerinde oynaklığı artırması bekleniyor.

Analistler, Trump'ın başkanlık sonrası piyasalarda fiyatlamaların zorlaştığını ifade ederken, Fed'in politikaları ve Trump'ın uygulamaları arasındaki belirsizliklerin piyasa üzerinde etkili olduğunu vurguluyor.

Öte yandan, Fed yönetimi ile Trump arasındaki olası bir anlaşmazlığın getirebileceği riskler de yatırımcılar tarafında izleniyor. Bu doğrultuda Powell'ın açıklamalarında bu konuya ilişkin ipuçları aranması devam ediyor.

Türkiye'de Cari Denge Verileri

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül 2024 dönemine ait Ödemeler Dengesi verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye'nin cari işlemler hesabında Eylülde 2 milyar 988 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 7 milyar 734 milyon dolarlık fazla oluştu. Cari işlemler hesabında yaklaşık son 3 yıldır ilk kez üst üste 4 ay fazla görüldü.

Günün geri kalanında, yurt içi ve yurt dışında veri takviminin sakin olduğunu belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 107 seviyesinin direnç, 105 seviyesinin ise destek olarak öne çıktığını aktardı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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