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Dolar/TL Yükselerek 35,15 Seviyesinde İşlem Görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlayarak 35,15 seviyesinden işlem görürken, makroekonomik veriler dikkatle izleniyor.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 09:49
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 09:49
Dolar/TL Yükselerek 35,15 Seviyesinde İşlem Görüyor

Dolar/TL Yükselişe Geçti

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 35,1540 seviyesinden işlem görmeye devam ediyor. Dün, artış eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü 35,0940 seviyesinden tamamlayarak yüzde 0,2 değer kazandı.

Piyasalardaki Gelişmeler

Bugün saat 09.20 itibarıyla dolar/TL, önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde işlem görerek 35,1540 seviyesine ulaştı. Aynı zamanda avro/TL, yüzde 0,1 azalarak 36,4800'den, sterlin/TL ise yüzde 0,2 düşüşle 44,9220'den satılmakta.

Dolar Endeksi ve Makroekonomik Veriler

Dolar endeksi, yatayı seyirle 108,4 seviyesinde bulunuyor. Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek yıl faiz indirimleri konusunda daha temkinli olacağına dair yönlendirmeler, satış baskısının devam etmesine neden oldu. ABD'deki ekonomik sıcaklık ile başkan seçilen Donald Trump'ın uygulamaları, enflasyonist baskılar oluşturma endişesi yaratıyor.

Piyasa Katılımcıları Beklentileri

Analistler, yurt içindeki piyasa katılımcıları anketi ve tüketici güven endeksi ile, yurt dışındaki kişisel gelir ve harcamalar, çekirdek kişisel tüketim harcamaları, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ve Almanya'daki ÜFE verilerinin takip edileceğini vurguladı. Teknik analizler, dolar endeksinde 109 seviyesinin direnç, 108 seviyesinin destek olacağını öngörüyor.

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