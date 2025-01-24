Dolar/TL Yükselişe Geçti: 35,70 Seviyesinden İşlem Görüyor

Dolar/TL Yükselişe Geçti

Dolar/TL, güne yükselişle başlayarak 35,7020 seviyesinden işlem görüyor. Dün yatay seyreden döviz, günü önceki kapanışın hemen altında, 35,6340'tan tamamladı.

Piyasa Verileri

Bugün saat 10.20 itibarıyla Dolar/TL, yüzde 0,2 artışla 35,7020'den işlem görmektedir. Avro/TL aynı dakikalarda yüzde 0,4 değer kazanarak 37,3510'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,2 yükselerek 44,2300'dan satılmaktadır.

Dolar Endeksi ve Jeopolitik Riskler

Dolar endeksi yüzde 0,3 azalışla 107,8 seviyesinde. ABD Başkanı Donald Trump, Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda jeopolitik riskleri azaltmak ve petrol fiyatları ile faiz oranlarının düşürülmesi gerektiğini belirten mesajlar verdi. Bu açıklamalar varlık fiyatları üzerinde etkili olmaktadır.

Trump'ın ticari partnerleri olan Meksika, Kanada, Çin ve Avrupa Birliği'ne yönelik tarifelerle ilgili belirsizliklerin sürdüğü bildirilirken, analistler bu durumun enflasyonist baskılar oluşturma potansiyeline sahip olduğuna dikkat çekti.

Moody's'in Kredi Notu Değerlendirmesi Bekleniyor

Yurt içinde, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's’in bugün piyasalar kapandıktan sonra Türkiye'nin kredi notu değerlendirmesini açıklaması bekleniyor.

Gündemdeki Diğer Gelişmeler

Analistler, günün geri kalanında veri gündeminin sakin olduğunu, ancak yurt dışında Avro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının yanı sıra dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verileri ile ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan, Dolar endeksinin 107,5 seviyesinin destek, 108,5 seviyesinin ise direnç olarak öne çıktığı ifade ediliyor.