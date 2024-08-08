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Dolar/TL Yükselişle 33,50 Seviyesinde İşlem Görüyor

Dolar/TL, gün içinde yükselerek 33,50 seviyesini aştı. Yatırımcılar dikkatle verileri takip ediyor.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 09:58
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 09:58
Dolar/TL Yükselişle 33,50 Seviyesinde İşlem Görüyor

Dolar/TL'de Son Durum

Dolar/TL, güne yükselişle başladı ve şu an 33,50 seviyesinden işlem görmekte. Önceki gün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen Dolar/TL, günü %0,42 değer kaybıyla 33,4618 seviyesinden tamamlamıştı.

Günün Başlangıcı ve Veriler

Yeni güne %0,10'luk bir artışla 33,5024 seviyesinden başlayan Dolar/TL, saat 09:45 itibarıyla yukarı yönlü bir hareket sergiliyor. Aynı dakikalarda avro/TL %0,2 artışla 36,6742, sterlin/TL ise %0,1 artışla 42,5990'dan işlem görmekte.

Amerikan Ekonomisi ve Beklentiler

Dolar endeksi, son verilerle birlikte %0,07 azalışla 103 seviyelerinde işlem görmekte. ABD ekonomisine dair endişeler, varlık fiyatlarını etkiliyor. Analistler, ülkede açıklanan son istihdam raporunun resesyon kaygılarını artırdığını belirtiyor. Bugün açıklanacak haftalık işsizlik maaşı başvuruları, iş gücü piyasası hakkında daha fazla bilgi sunabileceği için dikkatle izlenecek.

Yatırımcıların Gündemi

Yurt içinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan tarafından yapılacak Enflasyon Raporu sunumu yatırımcıların ilgi odağı olmuş durumda. Yurt dışında ise, ABD'deki haftalık işsizlik maaşı başvurularının yanı sıra toptan eşya stokları takip edilecektir.

Teknik Analiz

Teknik açıdan, Dolar endeksinde 103,5 seviyesi direnç noktası, 102 seviyesinin ise destek bölgesi olarak öne çıkmakta.

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