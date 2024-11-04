Dolar/TL Yükselişte: Yeni Gelişmeler ve Piyasa Beklentileri

Dolar/TL Piyasalarında Güncel Durum

Dolar/TL, haftaya 34,3480 seviyesinden işlem görerek yükselişle başladı. Geçtiğimiz Cuma günü ise 34,3286 seviyesinden kapanış yaparak yüzde 0,2 değer kazandı.

Piyasa Verileri

Bugün saat 10:30 itibarıyla Dolar/TL, yüzde 0,3 artışla 34,3480 seviyelerine ulaştı. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,5 artışla 37,4530, sterlin/TL ise yüzde 0,4 kazançla 44,5950 seviyesindeydi.

Dolar Endeksi ve Fed Beklentileri

Dolar endeksi ise şu an yüzde 0,5 azalışla 103,8 seviyesinde seyrediyor. Analistler, bu hafta yapılacak ABD Başkanlık seçimleri ve ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararının piyasalardaki veriler üzerinde büyük bir etkisi olacağını öngörüyor.

Para piyasalarında Fed'in bu haftaki toplantısında politika faizini 25 baz puan düşüreceğine kesin gözüyle bakılıyor. Ayrıca, Aralık ayında bir faiz indirimi daha yapılma olasılığının ise yüzde 78 seviyelerinde olduğu belirtiliyor.

Teknik Analiz ve Enflasyon Verileri

Analistler, Fed toplantısında yayınlanacak olan politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından gelecek sinyallerin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını ifade ediyor. Yurt içinde açıklanan enflasyon verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ekim ayında aylık yüzde 2,88, yıllık yüzde 48,58 artış gösterdi.

Bugün yurt içerisinde haftalık para ve banka istatistikleri izlenirken, yurt dışında ise ABD’de fabrika siparişleri, dayanıklı mal siparişleri ve Avro Bölgesi ile Almanya’da Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) takip ediliyor. Teknik açıdan Dolar endeksi için 105 seviyesi direnç, 103 seviyesi ise destek olarak öne çıkıyor.