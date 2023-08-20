Dolar uçtu, altın çakıldı! Altın ve dolar biriktirenlerin son 1 haftası kaldı

Küresel finansal piyasalarda belirsizlik hüküm sürüyor. ABD ve Çin'den gelen veriler, yatırım araçlarının değerlerindeki dalgalanmaya neden oluyor. Fed'in enflasyonla mücadeledeki yaklaşımı ve politika faizindeki artırım ihtimali, yatırımcıları çalkantılı bir ortamda bırakıyor. Türk Lirası, Dolar ve Euro'nun değeri dalgalı seyrederken, altın, gümüş ve kripto paraların fiyatlarındaki dalgalanma da dikkat çekiyor. Enerji kaynakları da Brent petrolün dalgalı fiyatıyla birlikte akaryakıt fiyatlarına yansıyor. Tüm bu faktörlerle birlikte, küresel piyasalarda yatırımcılar, ekonomik verileri yakından takip ederek risk ve fırsatları değerlendiriyor.

Piyasa dengeleri sallanıyor! Dolar zirvede, altın düşüşte! 18 Ağustos 2023 Cuma günü saat 14:47 itibarıyla güncellendi.

Dün elde ettiği rekor seviyeden sonra Dolar/TL paritesi yatay seyirle yeni güne başladı. Altın fiyatlarında ise geri çekilme eğilimi sürüyor. Kripto para dünyasında ise Bitcoin sert bir düşüş yaşayarak 26 bin doların altına indi. Piyasa gözlemcileri, finansal varlık değerlerindeki bu dalgalanmaların nedenlerini ve geleceğe dair etkilerini yakından takip ediyor.

Türk Lirası, Dolar karşısında değer kaybetmeye devam ederken, Euro ve altın fiyatları dalgalı bir seyir izlemekte. Ayrıca, Sterlin, Japon Yeni, gümüş, brent petrol gibi diğer önemli varlık ve emtia fiyatları da piyasalardaki oynaklıkla birlikte şekilleniyor.

Piyasaların bu dalgalı hareketleri, küresel ve yerel ekonomik faktörlerin yanı sıra jeopolitik gelişmelerden kaynaklanıyor olabilir. Yatırımcılar ve ekonomi uzmanları, piyasaların gelecekteki yönü hakkında tahminlerde bulunurken, her an değişen koşulların etkilerini göz önünde bulunduruyor.

ABD ve Çin'den gelen ekonomik veriler, varlık fiyatlarını sıkıntıya sokmaya devam ediyor ve finansal piyasalardaki belirsizlik her geçen gün artıyor.

Dün ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) Temmuz ayı toplantısına ait tutanaklar yayımlandı. Tutanaklarda enflasyonun hala Fed'in uzun vadeli hedeflerinin oldukça üzerinde seyrettiğine dikkat çekildi. İş gücü piyasasının sıkı kalmasının, para politikasını daha fazla sıkılaştırma gerekliliği yönünde önemli riskler taşıdığı ifade edildi. Tutanaklarda, geçen ayki kararda iki üyenin faiz oranlarını sabit bırakma tercihinde bulunduğu belirtildi.

Uzmanlar, tutanaklardan çıkan sinyallerin, Fed'in enflasyonla mücadelesinin henüz sona ermediği izlenimi yarattığını ve yakın dönemde açıklanan verilerin ekonomik aktivitenin hala güçlü seyrettiğini göstererek, piyasalardaki risk algısının arttığını vurguluyor.

Bu bağlamda, ABD'de dün açıklanan sanayi üretimi verisi beklentileri aşarak aylık yüzde 1 arttı ve kapasite kullanım oranı yüzde 79,3'e yükseldi. Ancak, bu tür olumlu verilere rağmen tahvil piyasalarında satış baskısı artıyor ve ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,30 seviyesine yükselerek son 16 yılın en yüksek seviyesine yaklaşıyor. Bu gelişmeler, finansal piyasalarda dalgalanmanın ve risk algısının artmasına yol açıyor.

Yatırım dünyasında dalgalanmalar devam ediyor. Analistler, bu satış baskısının yatırımcıların enflasyon endişelerinin hala güçlü olduğunu ve Federal Rezerv'in (Fed) 22 yılın en yüksek politika faizini daha da artırabileceğine dair işaretler taşıdığını belirtiyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları da yatırımcıların beklentilerini yansıtıyor. Ankete göre, yıl sonu Dolar/TL beklentisi 29.82 TL seviyesine yükseldi. Yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 59.46 olarak kaydedildi. Bir önceki ankette ise Dolar/TL beklentisi 28.46 TL, enflasyon beklentisi ise yüzde 43.82 düzeyindeydi.,





Finansal piyasalardaki son durum şu şekilde:

- Dolar günü 27,08 TL seviyesinden başlayarak 27,10 TL'den tamamladı.

- Euro, günün açılışında 29,46 TL'den başladı ve 29,48 TL seviyesinden işlem gördü.

- Sterlin ise 34,60 TL'den başlayarak 34,51 TL'den işlem gördü.

- Japon Yeni, 18,61 TL'den başlayarak 18,41 TL seviyesine geriledi.

Dünkü kapanışta ise Dolar 27,07 TL, Euro 29,49 TL, Sterlin 34,59 TL ve Japon Yeni 18,61 TL seviyelerinden işlem görmüştü. Bu veriler, piyasalardaki dalgalanmanın ve yatırımcıların belirsizliğinin devam ettiğini gösteriyor.

Finansal dünyada çalkantılı günler sürüyor. Dolar, Euro, altın, gümüş, kripto paralar ve enerji kaynaklarının fiyatlarındaki dalgalanma dikkat çekiyor. Dünkü kapanışa göre verilen son fiyatlar ve güncel durum, yatırımcıların gözünü piyasalardan ayırmadığını gösteriyor.

Döviz piyasasında Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni'nde yaşanan dalgalanmalar dikkat çekerken, dünkü kapanışta Dolar 27,07 TL, Euro 29,49 TL, Sterlin 34,59 TL ve Japon Yeni 18,61 TL seviyelerinden işlem görmüştü. Bugün ise Dolar 27,10 TL, Euro 29,48 TL, Sterlin 34,51 TL ve Japon Yeni 18,41 TL düzeylerinde seyrediyor.

Altın piyasasında da hareketlilik sürüyor. Ons altın, Gram altın, Çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları gün içinde dalgalanarak hareket ediyor. Dünkü kapanışa göre Ons altın 1.889 Dolar, Gram altın 1.644 TL, Çeyrek altın 2.791 TL ve Cumhuriyet altını 11.509 TL seviyelerinden işlem görmüştü. Bugün ise Ons altın 1.894 Dolar, Gram altın 1.650 TL, Çeyrek altın 2.787 TL ve Cumhuriyet altını 11.468 TL düzeylerinde fiyatlanıyor. Gram Gümüş ise 19,76 TL'den 19,86 TL'ye yükseldi.

Kripto para piyasalarında da dalgalanma sürüyor. Bitcoin ve Ethereum gibi önemli kripto paraların fiyatları günlük olarak değişiyor. Bitcoin güne 25 bin 649 Dolar'dan başlayarak 26 bin 478 Dolar'dan, Ethereum ise 1.576 Dolar'dan başlayarak 1.687 Dolar'dan işlem görüyor.

Enerji piyasasında Brent petrol fiyatları da dalgalanmaya devam ediyor. Güne 83,69 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı 83,44 Dolar'dan işlem görüyor. Döviz kurundaki değişimler ve dünya enerji piyasalarındaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarına da yansıyor ve bu da tüketicileri yakından ilgilendiriyor.