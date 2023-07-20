Dolar uçuşa geçti, tahminler değişti! 1 dolar o tarihte 31 TL olacak: Dünyaca ünlü banka açıkladı
Vergi ve ÖTV artışıyla beraber zamlar peş peşe geldi. Enflasyon yükselirken gözler dolara çevrildi. Yurt içi piyasalarda artan enflasyon endişesi ve TCMB'nın 20 Temmuz Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacağı belirtildi.
ABD Merkez Bankası'nın bu ay politika faiz oranları 25 baz puan artırımına gitti. Talepler azalırken yurt içi piyasalarda artan enflasyon endişesi dış borç ve bütçe açığı dolar TL'nin yukarı yönlü seyir gösterdi.
ÖTV ve KDV oranlarındaki artışla beraber 2023 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 44’ten yüzde 58’e çıkartıldı. Enflasyon verileri üzerinden gelecek Mayıs ayında yüzde 65 ile zirvede yer alması bekleniyor.
Merkez Bankası'ndan perşembe günü faiz kararını açıklaması bekleniyor dolar kuru yeni günde 27,23 TL seviyesini görerek rekora imza attı. BofA ekonomistleri ise, yıl sonu dolar/TL tahmininin 31 TL olarak duyurdu.