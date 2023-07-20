  1. Anasayfa

  2. Ekonomi

  3. Dolar uçuşa geçti, tahminler değişti! 1 dolar o tarihte 31 TL olacak: Dünyaca ünlü banka açıkladı

Dolar uçuşa geçti, tahminler değişti! 1 dolar o tarihte 31 TL olacak: Dünyaca ünlü banka açıkladı

Yayınlanma:
Dolar uçuşa geçti, tahminler değişti! 1 dolar o tarihte 31 TL olacak: Dünyaca ünlü banka açıkladı
Dolar fiyatlarının zirveye tırmanışı dikkatleri çekti. Dolar, euro ve altın rekor kırarken dünyaca ünlü bankadan yıl sonu dolar tahmini geldi. Bank of America Securities, yıl sonu verileri üzerinden tahminlerini açıkladı.

Vergi ve ÖTV artışıyla beraber zamlar peş peşe geldi. Enflasyon yükselirken gözler dolara çevrildi. Yurt içi piyasalarda artan enflasyon endişesi ve TCMB'nın 20 Temmuz Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacağı belirtildi.

ABD Merkez Bankası'nın bu ay politika faiz oranları 25 baz puan artırımına gitti. Talepler azalırken yurt içi piyasalarda artan enflasyon endişesi dış borç ve bütçe açığı dolar TL'nin yukarı yönlü seyir gösterdi.

ÖTV ve KDV oranlarındaki artışla beraber 2023 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 44’ten yüzde 58’e çıkartıldı. Enflasyon verileri üzerinden gelecek Mayıs ayında yüzde 65 ile zirvede yer alması bekleniyor.

Merkez bankası

Merkez Bankası'ndan perşembe günü faiz kararını açıklaması bekleniyor dolar kuru yeni günde 27,23 TL seviyesini görerek rekora imza attı. BofA ekonomistleri ise, yıl sonu dolar/TL tahmininin 31 TL olarak duyurdu. 

Ekonomi
Borsa'da parası olanlara kötü haber! İbre kırmızıya döndü, parasını buna yatıranlar zarar bayrağını çekti!
Borsa'da parası olanlara kötü haber! İbre kırmızıya döndü, parasını buna yatıranlar zarar bayrağını çekti!
Döviz bürolarında iğne atsan yere düşmüyor! Doların 25 TL'ye düşeceği tarihi açıkladılar: Herkes bozdurmaya koştu
Döviz bürolarında iğne atsan yere düşmüyor! Doların 25 TL'ye düşeceği tarihi açıkladılar: Herkes bozdurmaya koştu
Emekliler sevinçten dört köşe olacak! Başvuran emekliye geri ödemesiz binlerce lira verilecek: Kampanya resmen başladı
Emekliler sevinçten dört köşe olacak! Başvuran emekliye geri ödemesiz binlerce lira verilecek: Kampanya resmen başladı
TCMB'nin faiz kararı erken ifşa oldu! Ünlü isim doları ve altını olanlara yeni rota çizdi: İşte herkesin dinlemesi gereken o uyarı
TCMB'nin faiz kararı erken ifşa oldu! Ünlü isim doları ve altını olanlara yeni rota çizdi: İşte herkesin dinlemesi gereken o uyarı
Akaryakıt fiyatlarına artık el değmiyor! Yakıttan tasarruf etmenin 9 yöntemi açıklandı: Arabanız böyle daha az yakacak
Akaryakıt fiyatlarına artık el değmiyor! Yakıttan tasarruf etmenin 9 yöntemi açıklandı: Arabanız böyle daha az yakacak
TCMB'nin Döviz Rezervleri Yükseldi
TCMB'nin Döviz Rezervleri Yükseldi
Dolar kuru o tarihte patlayacak! Doları olan da olmayan da listede: 10 TL birden fırlayacak
Dolar kuru o tarihte patlayacak! Doları olan da olmayan da listede: 10 TL birden fırlayacak