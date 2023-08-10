Dolar ve altın biriktirenler bu sese kulak versin! Kuyumcuya gidenler geri dönecek

Ekonomist Selçuk Geçer, doların ve altının yatırım aracı olarak düşünüldüğü dönemde önemli bir uyarıda bulundu. Dolar kuru 27 TL seviyesinin üzerine yükseldiğinde, Geçer elinde dolar ve altın bulunduranlara "Yapmayın" şeklinde seslendi. Geçer, gelecekte doların değer kaybının devam edeceğini öngörerek, doların ilk olarak 30 TL'ye, daha sonra da 40 TL'ye kadar yükselebileceğini ifade etti. İşte detaylar...





YATIRIMCILAR İÇİN RİSKLERİ AÇIKLADI

Yatırım yapmayı düşünenlerin dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Geçer, bu süreçte risklerin artabileceğini ve doların daha fazla değer kaybedebileceğini belirtti. Ekonomik belirsizlikler göz önüne alındığında, yatırım yapacak olanların uzman görüşlerini ve piyasa analizlerini dikkate alarak karar vermelerinin önemli olduğunu dile getirdi. Geçer'in uyarısı, yatırımcıların gelecekteki ekonomik gelişmelere dair daha temkinli bir yaklaşım sergilemeleri gerektiği yönünde bir çağrı niteliği taşıyor. İşte diğer ayrıntılar...





Ekonomist Selçuk Geçer, dolar ve altın konusundaki uyarılarıyla dikkat çekti. Geçer, dolar ve altın sahiplerine alıp satma hatalarından kaçınmalarını önerdi. Doların yükselmesi, iç piyasada yaşanan siyasi ve ekonomik olaylarla ilişkili olarak artış gösterirken, Geçer, dolarla yatırım yapmayı düşünenlere değerli tavsiyeler sundu. Geçer, gelecekteki dolar fiyatlarını tahmin etti. Aynı zamanda doları satmayı düşünenlere de uyarılarda bulundu. Geçer'e göre, doların önümüzdeki dönemde önce 30 TL'ye, ardından 40 TL'ye kadar çıkması olası. Geçer, Eylül-Ekim aylarında doların 38 TL seviyesine yükselebileceğini belirtti. Ancak Geçer, mevcut dolar fiyatlarının daha yüksek olması gerektiğini ve Eylül-Ekim için bu seviyelerin geçerli olabileceğini ifade etti.

8 Ağustos tarihinde dolar kuru 27.0179 TL seviyesinden kapanış yaptı. Alış fiyatı 27.0152 TL, satış fiyatı ise 27.0207 TL olarak belirlendi. Euro ise yüzde 0.16'luk bir artışla yükseldi ve şu anda 29.7271 TL alış ve 29.7375 TL satış fiyatına sahip. Geçer'in uyarıları, yatırımcıların dolar ve altın gibi varlıklara dair geleceği dikkatle değerlendirmesi ve ekonomi uzmanlarının görüşlerini takip etmesi gerektiğini vurguluyor.