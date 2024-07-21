Dolar ve Euro borçlananlara şok karar! Mahkeme noktayı koydu: Kimse bunu beklemiyordu

DOLAR EURO BORCU OLANLAR DİKKAT!! YENİ KARAR ÇIKTI..

Dolar ve euro cinsinden borcu alacağı olanları yakından ilgilendiren emsal bir karar çıktı. Bu karar da Yargıtay tarafından verildi. Yargıtay’ın aldığı karara göre artık dolar euro ile borcu olanlar bu borçlarını Türk Lirası cinsinden de ödeyebilecek. İşte detaylar…





Yargıtay tarafından verilen emsal karara göre, dolar ve euro gibi yabancı para birimleriyle yapılan borçlanmaları borcu olanlar Türk lirası cinsinden ödeyebilecek. Mahkeme kararı ile borç davalarında icra takibi sırasındaki döviz kuru baz alınarak Türk Lirası cinsinden hesap alınması kararlaştırıldı. İstanbul’da meydana gelen bu olay Türkiye’nin gündemine oturdu. Olayda dolar üzerinden kira sözleşmesi yapan bir mülk sahibi, kiracısından alacağını tahsil edemeyince icraya verdi ve Kiracının bu duruma itiraz etmesi üzerine de mahkeme, kira borcunu ödemeyen kiracıyı tahliye etme ve mülk sahibine borcun %20’si kadar tazminat ödeme kararı verdi. Ancak, kiracının itirazı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından reddedilince dosya Yargıtay’a kadar gitti. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, borç ve tazminatın yabancı para cinsinden ödenmesi yönündeki kararı emsal teşkil edecek şekilde değiştirdi.