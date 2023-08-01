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Dolar ve euro'da dananın kuyruğu kopacak! 34 TL'yi duyan döviz bürosuna koşuyor

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Dolar ve euro'da dananın kuyruğu kopacak! 34 TL'yi duyan döviz bürosuna koşuyor
Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten piyasalarla ilgili dikkat çekici değerlendirmeler geldi. Altın ve dolar alacak olanlara seslenen Memiş, endişeleri olduğunu ve araştırdığını belirtti. Gram altın almak isteyenler için tarih ve rakam veren Memiş, doları olanlara da yatırım tavsiyesi verdi.

Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş, piyasalarla ilgili önemli bilgiler verdi. Gram altın almayı düşünenlere çağrı yaptı ve fiyatla ilgili tarih ve rakam verdi. Aynı zamanda doları olanlara da yatırım tavsiyesinde bulundu. Memiş, endişelerini dile getirerek, konuyla ilgili araştırmalar yaptığını belirtti. Bu değerlendirmelerle piyasalara dair önemli ipuçları sundu. İşte detaylar...

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ALTIN VE PARA PİYASALARI UZMANI MEMİŞ'TEN ÖNEMLİ BİLGİLER

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, son açıklamalarında gram altın için 1880 TL seviyesini öngördüğünü duyurdu. Ancak, açıklamalarının yatırım tavsiyesi olmadığını vurguladı. Youtube kanalında yayınladığı videoda, borsa ve döviz tahminlerini paylaştı. İşte diğer ayrıntılar...

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Hafta boyunca yoğun bir açıklama trafiği yaşandı ve döviz kurlarının istikrarlı bir seyir izleyip izlemeyeceği, borsada rallinin devam edip etmeyeceği konusunda meraklar vardı. Borsa İstanbul 100 endeksi, yeni rekorlara ulaşarak haftayı tamamladı ve yüzde 3'lük bir primle yükseliş trendini devam ettirdi. İslam Memiş, bir süredir borsada yükseliş risklerine dikkat çekiyor ve yatırımcıları uyarıyor.

Borsa endeksindeki düşüş beklentisi devam ediyor ve 6000 seviyesinin hala beklenen bir seviye olduğunu ifade ediyor. Ancak son günlerdeki agresif yükselişlerin nedenini sorgulamak gerektiğini düşünüyor. Yıl sonuna kadar yükselişlerin devam edebileceğini belirtiyor, ancak bazı soruların mantıksız olduğunu düşündüğünü dile getiriyor.

Dolar/TL paritesinde haftayı sabit fiyatlamalarla geçtiğini ifade ediyor ve 27 lira civarında seyrettiğini belirtiyor. Euro/Dolar paritesinin toparlanmasının aşağı yönlü desteği olduğunu ancak piyasalarda anormallikler olduğunu söylüyor. Yıl sonuna kadar pozitif beklentilerinin devam ettiğini belirtiyor ve euro için hedefin 32 ve devamında 34 olduğunu ifade ediyor. Ancak döviz ihtiyacı olanların dikkat etmesi gereken seviyeler olduğunu vurguluyor.

Dolar mı euro mu alınmalı sorusuna ise cevabının değişmediğini ve euro'yu tercih ettiğini belirtiyor. Ancak bu açıklamaların yatırım tavsiyesi olmadığını bir kez daha hatırlatıyor. Bu nedenle yatırım yapacak olanların kendi risk toleransları ve piyasa koşullarını dikkate alarak karar vermeleri önemli olduğunu vurguluyor.

Ekonomi
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