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Dolara hükümet operasyonu yolda! Ünlü ekonomistten flaş açıklama: Doları olanlar yandı

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Dolara hükümet operasyonu yolda! Ünlü ekonomistten flaş açıklama: Doları olanlar yandı
Dolar piyasasında yaşanan hareketlilik hızla devam ederken uzmanların açıklamaları da dikkat çekiyor. O isim önemli açıklamalar yaptı! Tüm detaylar haberimizde.

Dolar yatırımcıları piyasa belirsizliği devam ederken uzmanların açıklama ve önerilerini yakından takip ediyor. Uzman isim çarpıcı açıklamalar yaptı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

DOLARLA İLGİLİ ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Son dönemlerde döviz piyasasında yaşanan hareketlilik hızla devam ediyor. Merkez Bankası ikinci kez faiz artırım kararını vatandaşla paylaştı. Merkez Bankası faiz artırım kararı sonrasında Selçuk Geçer önemli dolar açıklamaları yaptı. Dolar hesabı olanlara ek vergi ödemesi getirilebileceğini belirten Selçuk Geçer açıklamasında şu sözlere yer verdi;

selçuk geçer dolar hesaplarıyla ilgili önemli açıklamalar

 'Bankalardaki dolar hesaplarına vergi gelecek deniliyor. Vergi olabilir. Daha önce de böyle hatalar yapıldı. Bu hata yapıldığı zaman kayıt dışı süreç artar. İnsanlar paralarını bankalardan çeker. Bir kere mahsus o vergiyi öder, sonra parasını yastık altında biriktirmeye devam eder. Sonra piyasa ve banka arasında makas açılmaya başlar.' Selçuk Geçer tarafından yapılan bu açıklamalar sonrasında hükümetin böyle bir karar almasının önemli bir gelişme olması ve vatandaşın tedbirli olması gerektiği vurgulanıyor. 

Ekonomi
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