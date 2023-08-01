Dolarda deprem yaratacak rakam! 1 doları olan bile o günü beklesin: Çat diye fırlayacak

Doların gün geçtikçe rekor kırmasıyla beraber Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın gelmesiyle beraber döviz fiyatları üzerinde baskılama kaldırıldı. Bunun üzerine uzman isim Selçuk Geçer'den dolar 30 tahminleri gelmeye başladı. İşte o tarihe dikkat...