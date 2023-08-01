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  4. Dolarda deprem yaratacak rakam! 1 doları olan bile o günü beklesin: Çat diye fırlayacak

Dolarda deprem yaratacak rakam! 1 doları olan bile o günü beklesin: Çat diye fırlayacak

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Dolarda deprem yaratacak rakam! 1 doları olan bile o günü beklesin: Çat diye fırlayacak
Doların gün geçtikçe rekor kırmasıyla beraber Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın gelmesiyle beraber döviz fiyatları üzerinde baskılama kaldırıldı. Bunun üzerine uzman isim Selçuk Geçer'den dolar 30 tahminleri gelmeye başladı. İşte o tarihe dikkat...

Seçim sonrasında döviz kurlarında başlayan yukarı yönlü hareketle beraber doların 27 TL seviyelerinde hareket etmesiyle euro 30 TL'nin üzerinde yer aldı. Bunun üzerine ekonomist Geçer doların ne zaman 30 TL olacağına dair oluşan merakları giderdi. Temmuz sonu ve ağustos ayına işaret eden döviz kurunun varacağı noktayı değerlendiren Geçer, duyanları şaşırtacak bilgiler verdi.

Selçuk geçer

Temmuz ayının sonu ya da Ağustos'un ortalarına doğru dolar kurunun 30 TL üzerinde olacağına değinen Selçuk Geçer, TL'nin dolar karşısında değer kaybetmesine dair rakamları açıklayarak tahminlerini belirtti. Merkez Bankası'nın tahminlerine bakılarak yıl sonu dolar kuru 26 TL olurken güncel seviyeye gelindi. Yeni değerlendirme yapılarak dolar kurunun yıl sonu tahmini 30 TL'nin üzerinde olacağı belirtildi.

Geçer, dolar kurunun serbest bırakılmasını doğru hamle olarak görürken dolar kuru gerçek değerini Temmuz sonunda bulacağının altını çizdi.

Ekonomi
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